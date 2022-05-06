【劍橋研究】新冠嚴重患者現後遺症　智商下降認知力受損如衰老20歲

▲ 英國劍橋大學和倫敦帝國學院公布一項最新研究顯示，重症患者可能會出現認知能力受損的後遺症，衰退約20歲。

新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，英國劍橋大學和倫敦帝國學院公布一項最新研究顯示，重症患者可能會出現認知能力受損的後遺症，衰退約20歲，智商水平下降10分，而即使康復超過6個月，部分人也可能不會完全康復。

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英國劍橋大學與倫敦帝國學院科學家團隊，進行一項有關新冠後遺症研究，而相關研究已刊登在《電子臨床醫學期刊》（eClinicalMedicine）上。研究分析了46名新冠肺炎患者的數據，年齡介乎28至83歲，全部人在2020年3月至7月期間入院，分別入住普通病房或深切治療部，其中有16人在留醫期間需使用呼吸機。

這些患者在感染6個月後接受認知能力測試，評估範圍包括記憶力、注意力、推理能力、抑鬱和創傷後遺症等，再與沒有感染新冠病毒的人士進行對比。結果發現，接受測試的患者認知能力較低，反應亦較緩慢，尤其曾使用呼吸機的人士情況最明顯。

研究亦把接受測試的46名新冠患者，與66,008名沒有感染新冠肺炎的人士進行數據對比，估計患者智力水平受損情形，如同一般人老了20年，認知能力衰退程度相當於50歲至70歲階段，相等於智力水平下降10分。

研究主要負責者劍橋大學教授David Menon表示，研究人員在一些重症患者感染後10個月持續進行追蹤，能看到患者有非常緩慢的改善。但他也指出，有些人很可能永遠不會完全康復。

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責任編輯：羅嘉欣