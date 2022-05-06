【規管外送】有議員指食肆有責任確保食物質素　餐飲業界歸咎外送員同時接多單延遲送貨

▲ 食物外送員。（陳靜儀攝）

外賣平台投訴去年增2倍，食環署擬要求食肆保障交外送員送遞的食物，皆符合相關持牌條件，確保食物安全，詳情即看【下一頁】。有議員指食肆等於「地盤中的總承建商」有責任確保「外判商」外送時的食物質素；餐飲業界則認為已有發牌制度監管食肆，認為提議並不合理，又歸咎外送員同時接多單延遲送貨，令食物質素下降。

立法會議員張國鈞在立法會會議上提出質詢，指政府會否研究設立監管該等平台的機制，以保障消費者的權益。他指提出的原因基於以往透過外賣平台買外賣有不愉快經歷，「6點幾叫外賣，糾纏一輪9點幾才送到，上海年糕變上海磚頭。」

對於食肆如何確保外送員送遞食物過程的質素，以及如何避免對方延誤送達，張國鈞稱，日後食肆及外賣平台須協商釐清各自的責任，食肆透過平台提供服務，可要求平台確保食物的安全，否則被追討時，雙方都要共同承擔責任，因此要有一個動力推動食肆與外賣平台間合作關係及法律責任。他補充，現時食肆責任不明確時，食肆製作及包裝食物後，便放置在桌子上，等待外賣員提取即完成其責任，「我試過打電話去（食肆），擺（食物）出嚟幾個鐘頭，佢喺無責任的，顧客明知食物做好，但無人嚟攞時，不可取消訂單，就算想自己提取都唔俾。」

張國鈞強調，食肆對於整個訂送食物過程中有不可推卸的責任，畢竟食物始終由食肆製造，顧客是購買餐廳的服務，既然它通過外判制度，通過外賣平台外送食物，當然要確保外判商符合責任，若外判商在運送途中出現事故，將工序外判出去的人亦有責任，「在地盤中大判將工序外判予二判、三判，若途中涉及疏忽，總承建商亦有不可推卸的責任。」

他重申，新規定目的是讓外賣平台以健康發展模式經營，現時經營只旨在利益最大化，寧願接更多單，即使有投訴，外賣平台二話不說賠償優惠券，強調該發展並不健康。

飲食業界：新規定不合理 倡規管外送員

稻苗飲食專業學會主席徐汶緯認為新規定並不合理，因為外賣過程難以控制，他舉例外送員在一條街道接到3張訂單，外送時間有延遲，食肆亦不能預料與控制。他強調，食肆已進行多項措施保障外賣的質素，如使用密封式食物盒，保障外送途中食物不會被打開及溢出。

徐稱，現行法例下，顧客於外賣平台買食物若質素出現問題，亦有途徑追究食店，平台會全數退款，並要求食店承擔，建議針對外賣平台規管外送員，要求任職前須上食物衞生課程，確保食物質素，「額外規管食肆未必可解決問題，現時最大問題是外送員送貨多少有不良，導致有投訴出現，整體法例上多少要做啲嘢」。他強調，外送員同一時段接多張單，令外送時間延長令外賣食安風險增加，歸咎於外賣平台多勞多得的制度，倡平台檢討。

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記者：陳麗娜