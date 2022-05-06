【新品速遞】Tefal推慳位設計衣物護理機　除皺+消毒+乾衣三合一

▲ Tefal全新推出除皺、消毒、乾衣三合一Care For You衣物護理機，3件衣物僅10分鐘可進行自動熨燙。（相片由Tefal提供）

衣物護理機近近年大行其道，但有如衣櫃的高度及大小，對不少香港蝸居來說只能望「機」興歎。有別於同類型產品的笨重外形，新推出的Tefal Care For You衣物護理機採用了破天荒的可摺疊設計，展開時高160cm，足以放入大部分長褲或長裙，而摺起後則只有92cm高，收納簡單，不佔位置，相信會深受追捧 。

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外在取勝，此機內在功能亦吸引。除皺、消毒、乾衣三合一，功能包括：

蒸燙

用家可一次過放入3件衣服，以隨附的12個特製直衣夾把衣料夾好，把外簾拉起，此機就會自動每分鐘輸出高達65克蒸氣，短短10分鐘就能把衣服簡單燙平，絕大部分衣料都適用，包括毛衣、恤衫、大褸等，而且整個過程零技巧，更保證絕不燙燶衣料。

另外，特大可拆式水箱容量達2升，可一次過無間斷處理大量衣物，不必中途添水。

消毒

機具強勁蒸氣，而且過程中有16分鐘維持攝氏60度及80%濕度，確保消除病毒、細菌及病菌高達99.99%，且因須額外清潔劑或化學品，不僅適合不同衣物物料，如大衣外套及精緻衣裳，還可用於兒童毛絨玩具、靠墊、枕頭、羽絨被等。同時，還能去除異味，包括殘留在衣物上的油炸食物味道、煙味、長期儲藏的噏味或新衣服的怪味。

溫和乾衣

此功能免去衣服在一般乾衣機內轉動的折磨，因此可避免破損，適合不宜用乾衣機烘乾的衣物，包括襯衣、棉質及厚重毛衣，並5倍更快速令衣服乾爽。即使夏天多雨，衣物隨時可保持乾爽。

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記者：周美好