【打擊罪案】女警向報案人及被捕人索取逾百萬元貸款　今認罪還押候判

▲ 女警向報案人及被捕人索取逾百萬元貸款，今認罪還押候判。（資料圖片）

廉政公署早前落案起訴一名女警，控告她未經許可向一名盜竊案報案人索取貸款100萬元，並從一宗打鬥案被捕人接受貸款60,000元。被告今日（6日）在觀塘裁判法院承認控罪。

區嘉曼，47歲，承認2項控罪，即一項訂明人員索取利益及一項訂明人員接受利益，均違反《防止賄賂條例》第三條。而她被控告的另一項索取利益罪名則獲控方不提證供起訴。裁判官劉淑嫻將案件押後至8月12日再提訊。被告暫時還押懲教署看管。

案情透露，被告於案發時派駐東區警區一個刑事調查隊。2019年11月，被告獲指派處理一宗盜竊案並會見報案人，案件涉及一間食肆。被告於2020年1月8日致電該報案人，向對方借貸100萬元。她又向報案人發送手提電話短訊，建議簽署借據，並每月還款20,000元及支付利息5,000元。報案人拒絕被告的要求。

案情又透露，被告於2019年8月底被指派與一宗打鬥案的被捕人進行警誡會面。同年9月底，警方因證據不足而終止調查該案，但被告其後與案中被捕人仍保持聯絡。被告於2020年5月8日向該被捕人表示需要用錢，向對方索取貸款60,000元。被告表示願意兩星期內還款，並支付利息20,000元。被捕人只需被告償還貸款，並於2020年5月11日借出60,000元給她。

被告從來沒有向行政長官申請特別許可，索取及接受上述貸款。廉署接獲警方轉介個案遂展開調查。警方在廉署調查案件期間提供全面協助。

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記者：黃穎津