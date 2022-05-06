【正能量】重劍女神江旻憓疫情下做義工　親身探訪單親SEN兒童︰他們反為我打氣

▲ 重劍女神江旻憓人善心美，疫情下做義工關懷單親SEN兒童。

香港運動員在去年東京奧運取得歷史性佳績，除了令劍擊運動人氣急升外，也讓港人對幾位劍擊代表隊成員有更深入了解，當中包括「重劍天后」江旻憓（Vivian）。Vivian劍術厲害，更熱心公益，早前她成為本地非牟利慈善機構心靈雞湯慈善基金會的大使，親力親為派發物資予單親家庭及有特殊教育需要（SEN）的小朋友，以微笑及愛心關懷社會。

▲ 港隊「重劍天后」江旻憓完成東奧及全運後，現已開始復操練劍。（資料圖片）

以「人善心美」來形容香港重劍天后江旻憓，相信是最適合不過。今年28歲的Vivian在去年東京奧運8強止步，收拾心情後很快再重新迎戰陝西全運，在比賽結束後返港隔離期間，她就獲心靈雞湯慈善基金會邀請成為他們的大使，完成隔離後，並抽空參加慈善探訪活動，回饋社會。

我覺得自己好唔貼地，雖然平時有打劍，但人生好像除了練劍外，就沒有其他作為，所以想趁疫情這段難捱的時間，去支持一些有需要的人。而在隔離期間，我見到心靈雞湯為基層單親媽媽家庭舉辦很多籌款活動，讓我不停思考，之後能否透過做義工去幫助其他人呢？我更希望有機會做到親自探訪。

非牟利團體助單親家庭

心靈雞湯慈善基金會成立於2013年的非牟利慈善機構，以往的服務對象涵蓋小朋友、老人家及家庭等，但去年經重整後，心靈雞湯就將所有資源投放在「家庭自強計劃」裏，集中為陷入社會、醫療及經濟多重困境的危機家庭提供援助，並鼓勵他們自力更生。

創辦心靈雞湯的商人Edward Man，自細在深水埗長大，出身小康之家，所以他覺得自己很幸運，能有機會去海外升學。而他亦深信，其實有許多小朋友是很有才華，或許因為家庭條件有限，以致無法發揮自己的興趣及目標，所以希望成立這機構，給小朋友一個機會去發展潛能。

這些受助家庭大部分是單親，當中以單親媽媽居多，並受情緒困擾，其子女亦是患有重病或有特殊教育需要，而且有經濟負擔、負債或需領綜援。不過，心靈雞湯亦希望計劃不是單向性的，並非單純給予家庭援助，反而更重視這些家庭的「改變」，積極面對未來及充滿期望。

探訪家庭互相打氣

由於第五波疫情關係，Vivian先透過Zoom的分享工作坊，與心靈雞湯的家庭見面，到4月上旬疫情較緩和時就親自去探訪他們。「當中有很多家庭都確診COVID，有些更住在較嚴重的地區，所以我希望他們康復後，能親自將物資送給他們，幫他們打打氣。」

這次Vivian總共探訪了3個家庭，包括一對單親媽媽與自閉症女兒、住柴灣公屋的一家四口，以及一對子女住在九龍城劏房的單親媽媽，她有名發展遲緩的4歲女兒。Vivian不諱言，3個家庭對於她來說都有不同的感受。

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3個家庭的媽媽，位位都是堅強、勇敢、充滿愛及正能量。雖然小朋友都有不同的特殊學習需要或疾病，媽媽照顧的壓力很大，但她們的眼中依然只有孩子，亦會盡她們全力讓孩子健康開心成長。

而且她更非常欣慰，小朋友們是超級乖巧，特別是做哥哥和姐姐們的，都很體諒媽媽的辛苦，同時亦照顧及包容弟妹。當中有幾位小朋友，更將自己親手做的小禮品送給Vivian。

她說︰「收到他們親手畫的畫、黏土及親筆信，真的很甜蜜及感動！沒想過他們原來很喜歡我，並有關注我的表現。」

冀能再做義工助人

她亦希望這些家庭在心靈雞湯幫助下，能改善未來的生活。「其實小朋友都有各自的興趣、愛好，而且很有天份。媽媽亦很鼓勵他們在能力允許的情況下，追求自己的夢想。希望在家人及機構的支持下，這些興趣都能繼續陪伴小朋友成長，永遠能帶給他們快樂。」

不過，讓她感受最深的，是這些家庭帶給她的愛。

雖然探訪目的是想幫小朋友及單親家庭打打氣，但反而是他們幫我加油打氣！能夠聽到小朋友們親口對我說很喜歡我、很期待見到我或叫我加油等，的確給了我好大力量要繼續更努力訓練。我想讓這些小朋友為我而感到驕傲，給他們做個好榜樣。

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Vivian亦笑言自己好像每天都在接受別人的幫助，尤其是作為運動員，時刻都有一整個團隊幫助，無論是教練的耐心教導、物理治療師及醫生的治療，還是隊員的陪伴。

而作為全職運動員，她亦非常明白他們的幫助，成就了她的比賽成績。但施比受更有福，她希望自己能以身作則，鼓勵其他人做義工。

老土點說句，有能力幫助人是我的福氣呀！疫情令我體會到很久沒體會過的無力感，但慶幸有一班親人朋友支持，我現在仍能保持心境開朗。這次親眼見到很多受災的家庭，的確讓我更想多點做義工，參與其中，盡力幫助更多有需要的人。

記者︰黃依情