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【本地展覽】SPORT b.升級再造時裝設計比賽展覽　過季服飾變新裝推動環保

休閒消費 13:40 2022/05/06

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

「升級再造時裝設計比賽展覽」現正於agnes b. K11概念店展出。(主辦機構提供)

將環保概念融入時裝設計，打造優質的綠色時尚單品，是業界未來的趨勢。agnes b.旗下的年輕支線SPORT b.今年特別與本地青年設計師合作，推廣環保時裝意識，並與香港知專設計學院（HKDI）合辦「升級再造時裝設計比賽展覽」，邀請時裝設計學系的學生利用過季服飾，發揮創意重新設計時尚及實用兼備的夾克，藉此提高學生對可持續設計的認識與實踐。

是次比賽獲時裝設計學系學生踴躍參與，專業評審團從過百件參賽作品中，挑選出10強設計展出。冠軍作品的設計靈感來自清潔工人的工作，清潔工人經常接觸許多零碎或破爛廢料，但這些看似破爛的物料，只要花點心思就可以循環再用。

獲獎的時裝設計學系學生Li Ya Yuan，正是把不同類型的服飾加以拆解，再重新將細節組合，創造出既時尚又實用的外套，給衣服賦予新生命；自言藉著比賽，除了對服裝的升級改造有了更多的思考和認識，更了解到創意及實用並行的重要性。

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「升級再造時裝設計比賽展覽」現正於agnes b. K11概念店展出，讓大眾欣賞這10件優秀作品，了解並思考藝術與可持續發展性的設計理念與實踐！

展覽詳情

日期：即日至5月29日

時間：11am–8pm

地點：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館agnes b. RUE DE MARSEILLE概念店

記者：李越樺

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