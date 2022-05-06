【兒童痛風】10歲胖童愛肥肉甜飲品患痛風　中醫推介茶療3大飲食關鍵助控病情

▲ 有孩子年僅10歲就患痛風，中醫講解3大飲食關鍵助控病情。

痛風是一種急性關節炎，近年痛風患者有年輕化趨勢，註冊中醫馬琦傑表示，有一名10歲身型肥胖的小朋友，因飲食不健康和家族遺傳，年紀小小就痛風發作。他指出，痛風與生活和飲食作息關係密切，需要逐步調補體質，才可有效控制病情。

馬醫師在其facebook專頁「中醫爸B-馬琦傑醫師」分享，有一名年僅10歲的小朋友，身型肥胖，平日喜歡吃肥肉、喝甜飲品，加上有家族痛風史，年紀輕輕就痛風發作。痛風的徵狀包括關節紅腫、發熱疼痛。

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調補體質控制病情

痛風的成因，主要是體內尿酸過高，尿酸並非尿液很酸，而是血液中像膽固醇一樣的化學物質，當尿酸大於6.8mg/dl上限，便會堆積到全身。馬醫師指出，由於關節的溫度通常較低，所以尿酸多會沉積在關節內，久了便會形成結晶。小關節較易積聚，因此最先以小關節疼痛開始，並且多有對稱性。

痛風屬於中醫「痹證」的範疇，中醫認為痛風症的病因主要是濕邪痰濁，導致氣血經絡受阻，主要表現為關節疼痛腫脹。只要分出證型，逐步調補體質，消痰祛濕、活血祛瘀、清熱解毒、補肝養腎，便可有效治療和控制病情。

馬醫師提供了一個供成人飲用的茶療——「除痹降酸茶」，小朋友則需先看中醫，調量後才可服用。另外，馬醫師亦提醒3個飲食注意事項，減少尿酸積聚。

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責任編輯：林愛娜