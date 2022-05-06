【紓緩牙痛】剝智慧齒後傷口腫痛難進食　營養師推薦高營養易吞嚥食物助復原

▲ 剝智慧齒後傷口腫痛難進食，營養師推薦高營養易吞嚥食物助復原。

智慧齒長在口腔最入位置，生長位置不正或發炎時便會腫痛難忍，須求醫拔除。而且術後同樣會因傷口痛而食不下咽，不少人拔除智慧齒後連日只吃清湯寡水，導致營養不均衡。台灣營養師阿秀（@cook.nutrition）在Instagram專頁發文，指出拔除智齒後幫助傷口癒合所需營養素，及適合進食食物。大家以後若拔除智齒，可以不必只懂吃粥度日！

最新影片：

多補充蛋白質、維他命C

推薦食物

乳酪

果汁、牛奶、豆漿

魚肉

粥

食物泥：薯仔、蕃薯、南瓜、豆腐、香蕉、蘋果、蔬菜

燕麥

蒸蛋、豆腐

布甸、雪糕、芝士

▼ 點擊圖片放大

阿秀表示，蛋白質及維他命C是幫助智齒傷口癒合主要所需營養素，可以從雞蛋、乳製品、果汁或煮軟的蔬菜等好咀嚼食物中補充。維他命C能幫助身體合成膠原蛋白修補傷口，而蛋白質也有同樣作用，吃太少會影響傷口復原時間。

另外，阿秀提醒，喝飲料時不可以用吸管，否則會造成吸管和嘴巴之間壓力差，可能導致血塊脫落。而進食粥類煮熱的食物時，也應放涼慢吃。

智慧齒問題勿輕視

藝人孔德賢早前因一次拔除4顆智慧齒而食不下咽，面更腫成巴斯光年。而智慧齒問題未必只呈現在拔牙前後的疼痛階段，TOPick曾訪問港大牙醫學院口腔頜面外科臨床副教授梁耀殷，他指出即使智慧齒沒有引致牙肉疼痛等問題，但仍有機會引伸致嚴重的口腔併發症，例如長出水瘤。因此醫生建議在智慧齒暫無問題時，也要每年照X光檢查，及時處理可能侵入牙肉的細菌，避免更嚴重的發炎或蛀牙。

此外，當照出智慧齒如橫向發展之類長歪的跡象，也應該儘早拔除。由於拔智慧齒不同於一般可用手或鑷子進行處理，屬於要開刀治療的「小手術」，創口面積較大。因此，患者術後除服用強力止痛葯以外，輔以可加快創口復原的食物，能更有效減輕痛楚。

——————

內容獲「cook.nutrition」授權轉載。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：張沛