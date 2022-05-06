  • 25°C
香港時間 : 2022506日 (週五) 19:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【紓緩牙痛】剝智慧齒後傷口腫痛難進食　營養師推薦高營養易吞嚥食物助復原

保健美顏 18:39 2022/05/06

分享：

分享：

熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

剝智慧齒後傷口腫痛難進食，營養師推薦高營養易吞嚥食物助復原。

智慧齒長在口腔最入位置，生長位置不正或發炎時便會腫痛難忍，須求醫拔除。而且術後同樣會因傷口痛而食不下咽，不少人拔除智慧齒後連日只吃清湯寡水，導致營養不均衡。台灣營養師阿秀（@cook.nutrition）在Instagram專頁發文，指出拔除智齒後幫助傷口癒合所需營養素，及適合進食食物。大家以後若拔除智齒，可以不必只懂吃粥度日！

最新影片：

多補充蛋白質、維他命C

推薦食物

  • 乳酪
  • 果汁、牛奶、豆漿
  • 魚肉
  • 食物泥：薯仔、蕃薯、南瓜、豆腐、香蕉、蘋果、蔬菜
  • 燕麥
  • 蒸蛋、豆腐
  • 布甸、雪糕、芝士

 

    點擊圖片放大

阿秀表示，蛋白質及維他命C是幫助智齒傷口癒合主要所需營養素，可以從雞蛋、乳製品、果汁或煮軟的蔬菜等好咀嚼食物中補充。維他命C能幫助身體合成膠原蛋白修補傷口，而蛋白質也有同樣作用，吃太少會影響傷口復原時間。

另外，阿秀提醒，喝飲料時不可以用吸管，否則會造成吸管和嘴巴之間壓力差，可能導致血塊脫落。而進食粥類煮熱的食物時，也應放涼慢吃。

智慧齒問題勿輕視

藝人孔德賢早前因一次拔除4顆智慧齒而食不下咽，面更腫成巴斯光年。而智慧齒問題未必只呈現在拔牙前後的疼痛階段，TOPick曾訪問港大牙醫學院口腔頜面外科臨床副教授梁耀殷，他指出即使智慧齒沒有引致牙肉疼痛等問題，但仍有機會引伸致嚴重的口腔併發症，例如長出水瘤。因此醫生建議在智慧齒暫無問題時，也要每年照X光檢查，及時處理可能侵入牙肉的細菌，避免更嚴重的發炎或蛀牙。

此外，當照出智慧齒如橫向發展之類長歪的跡象，也應該儘早拔除。由於拔智慧齒不同於一般可用手或鑷子進行處理，屬於要開刀治療的「小手術」，創口面積較大。因此，患者術後除服用強力止痛葯以外，輔以可加快創口復原的食物，能更有效減輕痛楚。

——————

內容獲「cook.nutrition」授權轉載。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：張沛

健康問題 牙痛 蛋白質 維他命 營養素 養生 營養師 乳酪 芝士

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影