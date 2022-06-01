【2023/24升小必睇】全港升小家長投選心儀小學 即賞Bless鹼性水(400mL)飲品券一張！(價值$20)(包平郵)
2023/24年度第一階段「自行分配學位」即將開始！TOPick【Band1學堂】邀請各升小家長投選心儀小學, 編輯部更會製作多個全港各區心儀學校排名特輯及家長投選的熱門學校訪問。立即投選心儀學校，更送Bless鹼性水(400mL)飲品券一張！(價值$20)(包平郵)
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條款及細則：
- 投票截止日期：6月30日(星期四)(23:59)
- 每個電郵只限投票一次及只會獲發一份禮物
- 參加投票者只限K1-K3家長，如經發現投票者不合資格，將不會寄出禮品，及不會另行通知。
- 禮品會於7月8日及以本地平郵方式寄出，寄出後會以電郵形式通知各參加者, 參加者請留意電郵郵箱。
- 禮品郵寄費用由TOPick支付, 平郵不設郵件追查，郵寄風險自行承擔，如有寄失、延誤、派錯或損毀情況，TOPick恕不負責。
- 所有禮物不得轉讓或轉售，如經發現，TOPick有權取消得獎者之中獎資格。
- 每位參加者均須提供正確個人資料，如發現未填、資料有誤、重複參加、使用虛假帳號、盜用第三者個人資料、內容抄襲、使用不當用語、虛構、挑釁、誤導、以任何方式擾亂或操控遊戲，其參加資格將被取消，並不會作出通知、解釋或補償。
任何因電腦、通訊工具、網路等技術問題而導致參加者所遞交的參加表格有延遲、遺失、錯誤、無法辨識或損毁等情況，TOPick概不負責。
- 所有禮品不得更換或指定款式及顏色，亦不可退回或兌換現金。
- 如得獎者領取禮物後，有所遺失或被竊，TOPick將不會作出補償。
- 有關獎品之品質及一切服務內容皆以贊助商公佈為準，TOPick概不負責。
- 得獎者須確定所提供的個人資料無誤，因逾期領獎/未能聯絡/資料出錯/未能出示所需領獎資料等,而未能領取獎品，TOPick概不負責，得獎者將不獲補發獎品；獎品名額將作廢，其他參加者不能補上。
-香港經濟日報集團員工及家屬不得參與是次活動，以示公允。
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