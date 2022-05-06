【法國五月美食薈】千禧新世界香港酒店推五道菜法國晚餐　每位$1,188元起配嘆隆河谷美酒

▲ 千禧新世界香港酒店La Table French Brasserie推出五道菜醇酒晚膳套餐。（圖片由酒店提供）

五月是法國五月美食薈，千禧新世界香港酒店法國餐廳La Table French Brasserie今年亦參與在內，推出五道菜醇酒晚膳套餐。菜譜更由餐廳大廚Joe設計，法國菜配以隆河谷佳釀，讓大家享用地道法式美食。

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頭盤為西班牙深海紅蝦薄片及巴馬臣芝士（Parmesan Cheese）脆片配上法國無花果及白葡萄陳醋甘瓜，接著下一道菜是富營養的法式烤椰菜花忌廉湯，用上白椰菜花及忌廉熬製而成，配以法國康堤芝士（Comté Cheese）製成的多士，最後用黃色椰菜花作點綴。

另一道菜式是由產自法國吉拉多的生蠔作主打，師傅先用甜薯包裹生蠔炸表層，再伴以黑魚籽醬，底部更配有由三文魚籽及青檸蛋黃醬混合而成的特製醬汁。接下來的主菜是真空低溫慢煮牛仔柳，師傅用幼嫩的澳洲牛仔柳低溫慢煮後再煎香，保持肉質柔軟彈口。

▲ （圖片由酒店提供）

套餐的甜品為朱古力千層酥，薄脆的千層酥夾著以66%黑朱古力製成的慕絲，頂部配以用紅酒浸煮5至6小時的迷你西洋梨，紅酒的風味在西洋梨中發揮，爲醇酒晚宴寫下句號。首席品酒師Sam更選來三款產自法國南部隆河谷的葡萄佳釀分別搭配三道菜式。首先選來法國「狼泉」酒莊的白葡萄酒Signature by la Font du Loup Blanc, Côtes du Rhône 2018搭配頭盤西班牙紅蝦薄片。

另一款佳釀是「奧吉爾」酒莊的白葡萄酒Ogier Artesis Côtes du Rhône Blanc, Côtes du Rhône 2019，其由多種不同的葡萄品種釀成，酸度較低，酒中淡淡的花香味配上脆炸吉拉多生蠔，十分美味。

最後搭配主菜真空低温慢煮牛仔柳的紅酒Ogier Artesis Côtes du Rhône Rouge, Côtes du Rhône 2019同樣產自「奧吉爾」酒莊，紅酒的果味加上牛仔柳的燒汁，帶出肉質的鮮嫩。

供應時段：2022年5月3至31日期間逢星期一至六晚（公眾假期除外）

價錢：每位港幣1,188元，搭配葡萄美酒每位另加港幣398元，以上價格均須另加一服務費。

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責任編緝：蕭雅文