【食用安全】男子叮茶葉蛋變炸蛋　專家提醒6種食物放微波爐易起火【附加熱貼士】

▲ 男子把茶葉蛋放進微波爐加熱，叮蛋變炸蛋，爐內佈滿蛋碎。

大家試過用微波爐叮雞蛋嗎？台灣一名男子想翻熱茶葉蛋，結果放進微波爐5分鐘後，幾乎全部被炸至粉碎。日本專家指出，有6種食物若放進微波爐加熱，容易起火，另教一招避免膨脹起火。

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台灣一名男子在facebook群組「爆廢公社」發文表示，在便利店買茶葉蛋後，發現冷掉了，故放進微波爐加熱，豈料釀成爆炸。他說：

想加熱來吃比較香也比較好吃，於是我就放進去微波加熱5分鐘，結果就聽到遠邊傳出爆的一聲。

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從相片可見，茶葉蛋裂開，蛋黃飛脫、散開，微波爐內盡是蛋碎，分佈各處。沒有一隻茶葉蛋是完整的，有的只剩半隻或1/3隻蛋白。事主為此感到苦惱，他說：

打開看5顆茶葉蛋都爆掉，只剩下殘缺不全的3顆茶葉蛋，這樣我是要怎麼吃才好啊？

6種食物不宜放進微波爐煮食

微波爐雖然方便，但並非所有食物也適宜加熱。日本節目《ハナタカ！優越館》曾指出，有6種食物不宜放進微波爐煮食。

雞蛋

雞蛋中的薄膜會因電磁波而發熱膨脹，擠壓蛋黃而爆炸。

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其他有薄膜包覆的食物

例如腸仔、明太子、魷魚

與雞蛋一樣，放進微波爐加熱前，建議先在食物表面戳洞。

番薯/易燒焦的食物

節目組嘗試翻熱OL最愛的番薯。結果加熱17分鐘，微波爐就開始冒出白煙，甚至起火。上智大學理工學部物質生命理工學科堀越智教授解釋，食物如被燒焦，容易集中電磁波，溫度可高達攝氏幾百度，所以糖分、鹽分高的食物，如醬油丸子會更易燒焦，導致起火。

中式菜肉包、中式紅豆包

早前，東京消防廳亦曾實測其他容易引致火災的食物。除了煨番薯、生番薯，中式菜肉包和紅豆包在加熱約5至12分鐘後，就會燃燒起火。

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責任編輯：羅嘉欣