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【放寬入境】日本擬6月開放外國觀光客入境　初期或只限旅行團

社會 13:41 2022/05/06

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日本擬6月開放外國觀光客入境，初期或只限旅行團。

港人最快6月有機會「返家鄉」，日本擬開放外國觀光客入境，初期或只限旅行團。根據日本《日經新聞》報道，日本政府將於未來兩周落實，是否撤銷海外觀光旅客的限制，代表日本可能最快於6月重新開放予外國觀光旅客入境。

報道指，日本政府將根據日本五一長假結束後的新冠肺炎確診情況，來判斷是否解除旅遊觀光的入境禁令，基於較容易管理，初步考慮於開放初期，只容許旅行團旅客，但最終決定要留待5月底公布。

日本正考慮提高每日入境人數上限，由現時的1萬人，提高至2萬人，以接待來自美國、歐洲及亞洲等疫情受控地區的旅客，政府亦會探討平衡疫情風險及經濟增長的方案。

近日日圓低迷，更曾跌穿6算，港人有望平遊日本，早前就有市民一口氣換走300萬日圓，相當於約19萬港元，詳情即看【下一頁】

自3月以來，日本容許以商務為由或有特殊目的的入境旅客。日本首相岸田文雄周四（5日）在英國倫敦演講時表示，日本將於6月放寬針對邊境控制的措施，爭取與七大工業國集團（G7）國家重新聯繫。

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記者：陳麗娜

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