  • 29°C
香港時間 : 2022506日 (週五) 14:41
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

藐視法庭】受託到高院旁聽時拍照兼錄音　印尼漢認藐視法庭判囚8天

社會 13:41 2022/05/06

分享：

分享：

熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

印尼漢Sudewo（紅衣者）承認於高院旁聽時拍照及錄音，今就藐視法庭被判監8天。（資料圖片）

高等法院於2021年9月處理1宗刑事案件時，酷刑聲請印尼漢於旁聽席以手機錄音及拍照，於庭上誤播錄音而遭揭發。印尼漢警誡下稱受託到庭旁聽，為證明自己已到庭才拍照及錄音，並傳送予對方。印尼漢今（6日）於高院承認藐視法庭，法官指情節嚴重，答辯人受委託到庭旁聽，蓄意將照片及錄音傳送予對方，令人關注的是有人或與該刑事案有關，有干預司法公義及妨礙司法公正之嫌，考慮到其承認責任，判監8天，兼付訟費500元。
 
申請人律政司，答辯人Sudewo（現年57歲）。律政司要求法庭就藐視法庭，判處答辯人入獄或罰款，答辯人今承認責任。
 
據其承認事實指出，事發於2021年9月1日早上，高院處理1宗被告申請推翻答辯案件時，答辯人坐在旁聽席，法庭書記發現其手機傳出法官的聲音。法官遂小休後，書記檢視答辯人手機時，發現答辯人經whatsapp 向1名叫「Money」人士，傳送了兩張拍下案件審訊表及庭上被告、懲教員和律師之照片，以及1段錄音，書記要求答辯人刪除有關內容。法官再開庭時，指示警方循妨礙司法公正之嫌處理。
 
答辯人於警誡錄影會面中向表示，受1名叫「Money」人士委託到庭旁聽，他知道庭內不能拍照，但為證明自己在場，遂拍照為證，錄音則有待日後再向對方解釋，警方其後於手機只能恢復取回照片。
 
律政司指答辯人的行為令相中人處於受威嚇之風險，沒有人確定「Money」如何利用有關照片或錄音，其行為有干預司法公義之嫌，構成藐視法庭。
 
答辯人於印尼任職售貨員，在港曾因盜竊及逾期居留而被判監。答辯人沒有代表律師，他求情時表示後悔，望法官能輕判。
 
法官李素蘭判刑時指，本案案情比一般於庭上拍照的案件嚴重，答辯人稱受託到庭旁聽，其間蓄意拍照及錄影後傳送予受託人，令人關注的是有人或與該刑事案件有關，答辯人承認受相關人士委託，法官認為情節嚴重，有干預司法公義及妨礙司法公正之嫌，亦不肯定對方如何利用有關照片及錄音。法官考慮到答辯人承認責任，節省法庭時間，判囚8天，並支付訟費500元。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧

相關文章

疑高院庭內錄音拍照兼傳送　印尼漢涉妨礙司法公正被捕
13:56 2020/09/01
疑高院庭內錄音拍照兼傳送　印尼漢涉妨礙司法公正被捕
【違禁制令】涉違禁令FB煽動暴力　前區議員認藐視法庭判緩刑付訟費10萬
18:06 2022/04/27
【違禁制令】涉違禁令FB煽動暴力　前區議員認藐視法庭判緩刑付訟費10萬
【藐視法庭】涉Facebook發佈煽動暴力文章　岑敖暉認藐視法庭判囚6周
18:56 2022/04/14
【藐視法庭】涉Facebook發佈煽動暴力文章　岑敖暉認藐視法庭判囚6周

你可能感興趣

疑高院庭內錄音拍照兼傳送　印尼漢涉妨礙司法公正被捕
13:56 2020/09/01
疑高院庭內錄音拍照兼傳送　印尼漢涉妨礙司法公正被捕
【違禁制令】涉違禁令FB煽動暴力　前區議員認藐視法庭判緩刑付訟費10萬
18:06 2022/04/27
【違禁制令】涉違禁令FB煽動暴力　前區議員認藐視法庭判緩刑付訟費10萬
【藐視法庭】涉Facebook發佈煽動暴力文章　岑敖暉認藐視法庭判囚6周
18:56 2022/04/14
【藐視法庭】涉Facebook發佈煽動暴力文章　岑敖暉認藐視法庭判囚6周
罪案 印尼 法官 律政司

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影