藐視法庭】受託到高院旁聽時拍照兼錄音　印尼漢認藐視法庭判囚8天

▲ 印尼漢Sudewo（紅衣者）承認於高院旁聽時拍照及錄音，今就藐視法庭被判監8天。（資料圖片）

高等法院於2021年9月處理1宗刑事案件時，酷刑聲請印尼漢於旁聽席以手機錄音及拍照，於庭上誤播錄音而遭揭發。印尼漢警誡下稱受託到庭旁聽，為證明自己已到庭才拍照及錄音，並傳送予對方。印尼漢今（6日）於高院承認藐視法庭，法官指情節嚴重，答辯人受委託到庭旁聽，蓄意將照片及錄音傳送予對方，令人關注的是有人或與該刑事案有關，有干預司法公義及妨礙司法公正之嫌，考慮到其承認責任，判監8天，兼付訟費500元。



申請人律政司，答辯人Sudewo（現年57歲）。律政司要求法庭就藐視法庭，判處答辯人入獄或罰款，答辯人今承認責任。



據其承認事實指出，事發於2021年9月1日早上，高院處理1宗被告申請推翻答辯案件時，答辯人坐在旁聽席，法庭書記發現其手機傳出法官的聲音。法官遂小休後，書記檢視答辯人手機時，發現答辯人經whatsapp 向1名叫「Money」人士，傳送了兩張拍下案件審訊表及庭上被告、懲教員和律師之照片，以及1段錄音，書記要求答辯人刪除有關內容。法官再開庭時，指示警方循妨礙司法公正之嫌處理。



答辯人於警誡錄影會面中向表示，受1名叫「Money」人士委託到庭旁聽，他知道庭內不能拍照，但為證明自己在場，遂拍照為證，錄音則有待日後再向對方解釋，警方其後於手機只能恢復取回照片。



律政司指答辯人的行為令相中人處於受威嚇之風險，沒有人確定「Money」如何利用有關照片或錄音，其行為有干預司法公義之嫌，構成藐視法庭。



答辯人於印尼任職售貨員，在港曾因盜竊及逾期居留而被判監。答辯人沒有代表律師，他求情時表示後悔，望法官能輕判。



法官李素蘭判刑時指，本案案情比一般於庭上拍照的案件嚴重，答辯人稱受託到庭旁聽，其間蓄意拍照及錄影後傳送予受託人，令人關注的是有人或與該刑事案件有關，答辯人承認受相關人士委託，法官認為情節嚴重，有干預司法公義及妨礙司法公正之嫌，亦不肯定對方如何利用有關照片及錄音。法官考慮到答辯人承認責任，節省法庭時間，判囚8天，並支付訟費500元。

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記者：林育慧