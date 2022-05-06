【360秒人生課堂】走出前夫家暴陰霾獨力湊仔　單親媽可嵐兼父職︰能力不比男士差

▲ 可嵐於《360秒人生課堂》分享曾遭遇家暴，以及成為單親媽媽的經歷。

36歲的歌手兼餐廳老闆可嵐（Colleen）離婚後，獨力撫養現年11歲的兒子尤俊（Eugene）。由林盛斌（Bob）主持的無綫綜藝節目《360秒人生課堂》，今晚（6日）就請來可嵐分享曾遭遇家暴，以及成為單親媽媽的經歷，道出她的人生故事。

▲ 可嵐在4年的婚姻中，經歷了前夫無數次家暴。（《360秒人生課堂》影片截圖）

朋友一句話當頭棒喝

可嵐在節目上表示，她2008年出道做歌手，之後很快就結婚生仔，可是在4年的婚姻中，她經歷前夫無數次家暴，身心靈受創。她曾經以為一直啞忍可以繼續維繫家庭，直到當時3歲的兒子說，「No, Daddy cannot hit mommy!」她才驚覺年幼的兒子知道爸爸的暴行，因而決定帶著兒子離開，打算重過新生活。

可是那時的可嵐沒有經濟能力，她經常致電給一個朋友哭訴，但有一次朋友叫她不要再來電哭哭啼啼了，並狠狠地跟她說︰「我話俾你知點解你要喊吖，係因為你無錢！」朋友這句說話對她當頭棒喝，正正說出她的死穴。歌手工作收入不穩定，為了解決經濟問題，她試過同時打7份工。

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「升高媽」撐起頭家

可嵐曾接受TOPick專訪表示，疫情下歌手工作及餐廳生意大受影響，她要打幾份工來維持生計，只為給兒子更好的生活。她一方面繼續做歌手，另一方面教沖咖啡、教唱歌、教泰拳，也做主持、電台DJ、樂隊經理人、餐廳市場推廣等。對於「單親媽媽」的稱呼，她由介意到釋懷︰

我將Single Mom演繹為『升高媽』。單親未必是我們的錯，婚姻出現變化，我們仍選擇照顧小朋友，其實我們的承擔能力不比男士差。

可嵐平日早出晚歸，母子相處時間離不開Eugene陪媽媽開工，或可嵐送兒子上學。她形容親子關係如拍拖，還在揣摩最適合母子的溝通方式。她努力工作儲教育基金，為兒子將來升學鋪路。

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放下恩怨祝福前夫

當年24歲的可嵐嫁給日本餐廳老闆，翌年誕下Eugene，最終因家暴事件於2014年離婚。她憶述當時困境，「婚姻觸礁時，我很壓抑，覺得自己是垃圾，甚至前夫會用這些言語攻擊我」，那段時間她過得很不容易。

家暴及失婚為可嵐帶來不少傷痛，但時至今日她已走出陰霾，更大方感謝前夫令她重回餐飲業，過去在對方身上學習的餐飲管理，能用諸在事業上。她放下與前夫的恩怨，「這是兩個人的決定，既然分開了各有各的生活，依然希望他過得好。」可嵐只想向前看，找到自己的方向。

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責任編輯︰王明芳