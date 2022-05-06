【列車退役】東鐵綫「烏蠅頭」12卡列車今退役　鐵路迷迫爆月台打卡【圖輯】

▲ 大批鐵路迷在沙田站月台拍攝最後一輛12卡列車。（陳國峰攝）

俗稱「烏蠅頭」的12卡中期翻新列車（MLR）今日（6日）退役，東鐵綫明日將全面改為使用9卡車。港鐵今安排一架載客MLR於沙田站停留，讓市民打卡留念。

最後一班載客MLR今午1點由紅磡站開往沙田站，大批市民於兩個車站把握最後機會拍照留念，月台上人頭湧湧。不少鐵路迷於車頭標誌性位置、車廂內打卡。列車由紅磡站開出的情況，點擊下圖即看：

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MLR於1982年前的今日開始投入使用，至今已服務40年。適逢MLR的「生日」，市民於沙田站拍手歡送，亦為其高唱生日歌慶祝。港鐵指，MLR部分組件會送出至社福機構，包括長者中心。沙田站擠滿打卡人潮，點擊下圖即看：

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有鐵路迷帶同MLR模型車打卡：

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責任編輯：黃悅晴