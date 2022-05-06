【MIRROR成員】「團媽」Jeremy暖男特質俘虜粉絲 Unicorn集氣開新一輯《GO！執！事務所》

人氣男團MIRROR的成員李駿傑（Jeremy）、商台DJ黃正宜（阿正）、塔羅師Jan Jan和雜物諮詢師阿橙主持ViuTV節目《GO！執！事務所》，一共10集的節目將於今晚（5月6日）播出最後一集。

Jeremy亦在個人IG內上載自拍照，並寫道：「今晚真係最後一集啦 要記得收看！11pm viutv99台 Go！執！事務所」。

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Unicorn感不捨

《GO！執！事務所》將完結，Unicorn（Jeremy粉絲）留言對節目表示不捨：「我要go執事務所第二季」、「但無S1嘅完結，又點能夠迎接S2嘅來臨呢？」、「真係好唔捨得隊長同隊友們！4J is the best!!!」

而節目主持之一的阿正早前也在Jeremy的IG帖文內留言：「我要！第二季！」。

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再闖阿正香閨

在今晚（5月6日）播出的最後一集，一眾主持將再次到阿正的家，檢查在節目首兩集時執拾過的「重災區」。

阿正家中的大衣櫃曾有堆積如山的衣物，而Jeremy協助她執拾貓籠並發現「爵」字燈牌，阿正笑言：「不如你攞走，呢個我唔要。」Jeremy說：「我幫你掉咗佢。」

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細心暖男Jeremy

Jeremy自小父母離異，因而養成獨立、內向的個性，而身為處女座的他在節目中都盡現溫柔、暖男特質。

他曾經協助其粉絲文地貓抹書櫃，並親手將自己的應援物妥善擺放。他又曾表示真心希望其中一集的主角熊仔可保持清潔習慣，因為他深信工作環境和人的心情及身體健康有直接關係。

MIRROR團媽

此外，Jeremy一直也有「團媽」的稱號，不時也會細心照顧MIRROR的兄弟們。

Jeremy在美國參與《全民造星》訓練時，曾為Edan的廁所通渠。而在去年的《調教你MIRROR》Facebook直播中，MIRROR 12子與梁祖堯一起吃雞煲、打邊爐，Jeremy則全程負責加湯及傳遞食物、飲料，十分貼心。