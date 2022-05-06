【世紀官司】尊尼特普與前妻變仇家互揭私生活　父女戀相差22年結局慘烈

▲ 尊尼特普與前妻父女戀相差22年，結局慘烈。

巨星尊尼特普控告前妻安柏赫德誹謗的案件，正在庭上鬧得如火如荼。

最終誰勝誰負誰在意？最在乎的，自然莫過於兩位當事人吧，但最諷刺的是兩位主角都已淪為大輸家了，輸掉了私生活，一幕幕本來是絕密的閨房事，卻像被掀頭皮揭瘡疤般公諸於世。

你揭我臭的嘛，我揭你的更臭、更糟，人性最醜陋的一面，互揭無遺，難以相信庭上的這對男女曾經深愛過呢！翻查檔案，尊尼和安柏曾相戀三年才結婚的，雙方對這段情都曾認真過吧，沒料到結婚不足一年就起齟齬，兩夫妻經常激烈爭吵，變成仇家。

最新影片︰

那麼依據法庭上的表現，花生友會較為傾向相信誰？甚麼身體語言專家、讀心術專家等都跑出來分杯羹了。有云尊尼語調緩慢是角色扮演；他說某句說話時鼻尖向上移動幾多度，可以詮釋為甚麼等等，統統都是穿鑿附會罷了。那位專家愈說愈快，兼且大動作指手劃腳般，他自己才是急於表現而過於緊張呢！

尊尼曾有酗酒發脾氣倒是事實，但前妻安柏不是省油的燈也同樣是事實，試問有幾多人被丈夫惹毛後，會在他睡的那邊床上拉屎以報復？

這齣鬧劇倒有點兒警世作用，男人咪以為自己年紀愈長，有能力娶個年輕女子便可重拾青春。這一對年齡相差二十二載的，結局卻慘烈。

全文刊登《香港經濟日報》，原題是「仇家」

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

撰文 : 鄧藹霖