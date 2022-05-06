【租盤奇則】上環劏房200呎月租$7200　設全透明洗手間上演如廁真人騷

▲ 值唔值得租呢？

香港寸金尺土，樓價和租金高昂，造就了大量劏房的誕生，而業主為了賺到盡，善用劏房任何空間，網上不時有奇則單位的出現，網上近日出現上環劏房200呎月租$7200，設全透明洗手間，猶如上演如廁真人騷，引起網民熱議。

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最近就有業主在Facebook群組「業主盤免佣放(租)平台(地產免問)」出post，他上載了幾張照片，附上簡介指單位於中上環永樂街，總面積200呎，鄰近巴士叮叮，直接業主免佣，租價$7200，有意pm。」

而照片中見到單位尚算乾淨光猛，夠位放得落雙人床，不過重點是在於全透明玻璃設計的洗手間，無遮無掩，裡面情況一覽無遺，可以日日上演如廁淋浴真人騷。而全透明洗手間對正大床。而單位大門一開也能見到透明廁所，進屋前如果有人在內「解決」，場面應該相當尷尬！

▲ 全透明洗手間設計。

不過，有網民撐「好過單人監倉嘅」；有網民留言指其實它是一個舞台：「非常之大膽嘅設計。將廁所浴室整成全玻璃，好感受到業主對天體浴場嘅嚮往，同埋希望係廁所爆石嘅時候比思想無拘無束。但再睇翻個門口嘅位置先明白到呢位設計師嘅真正意思：對唔住令大家誤會咗，呢個以玻璃圍起嘅，唔係廁所浴室呢啲，庸俗嘅嘢，佢嘅真正身份，其實係一個舞台。」、「如果情侶入住，一個係床食飯，可以睇住另一半痾屎，係另一種玩法。」另外，有網友就察覺衛生問題：「廁所抽氣抽番出廳（床位）真係搞唔掂。」

▲ 如果睡在床上，真的一覽無遺。

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責任編輯:陳麗薇