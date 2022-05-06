【旅發局】即日起消費滿800元 可換取本地遊名額或指定酒店住宿計劃優惠（附詳情）
社會 14:27 2022/05/06
旅發局今日（6日）宣布，由即日起，市民在本地實體的零售及餐飲商戶消費滿港幣800元，儲起機印收據，即可在5月中至6月分階段報名或訂購「賞你遊香港」和「賞你住」優惠。
旅發局指，推出全新推廣活動「夏日同賞．就在香港」，首個項目是重推共8萬個名額的「賞你遊香港」和「賞你住」，為市民提供本地遊及酒店住宿計劃折扣優惠。由即日開始，市民在本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿港幣800元，儲起機印收據 （最多兩張），將可換取本地遊名額，或指定本地酒店住宿計劃港幣500元折扣優惠。市民亦可以憑去年12月10日起發出的消費單據，同樣可以參加今次重推的「賞你遊香港」。
活動詳情如下
|「賞你遊香港」
|「賞你住」
|名額
|60,000 個
|20,000 個
|內容
|約 300 個行程，圍繞探索文化、大城 小區、維港秘景和尋覓美食四大主 題，部分旅行社更會推出全新付費升 級之選 （行程稍後公布）
|約 100 間酒店參與（按此瀏覽參與酒店名單）
|參加者 須知
|
|參加者進入酒店餐廳、康樂、體育場 所及宴會場地時，須滿足「疫苗通行 證」下當時適用的要求
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責任編輯：余思嵐