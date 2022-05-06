【賞你遊】旅發局再推賞你遊賞你住活動　消費滿800元可換優惠名額8萬個【附詳情】

▲ (旅發局網站)

旅發局今日（6日）宣布，由即日起，市民在本地實體的零售及餐飲商戶消費滿港幣800元，儲起機印收據，即可在5月中至6月分階段報名或訂購「賞你遊香港」和「賞你住」優惠。

旅發局指，推出全新推廣活動「夏日同賞．就在香港」，首個項目是重推共8萬個名額的「賞你遊香港」和「賞你住」，為市民提供本地遊及酒店住宿計劃折扣優惠。由即日開始，市民在本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿港幣800元，儲起機印收據 （最多兩張），將可換取本地遊名額，或指定本地酒店住宿計劃港幣500元折扣優惠。市民亦可以憑去年12月10日起發出的消費單據，同樣可以參加今次重推的「賞你遊香港」。

活動詳情如下

「賞你遊香港」 「賞你住」 名額 60,000 個 20,000 個 內容 約 300 個行程，圍繞探索文化、大城 小區、維港秘景和尋覓美食四大主 題，部分旅行社更會推出全新付費升 級之選 （行程稍後公布） 約 100 間酒店參與（按此瀏覽參與酒店名單） 參加者 須知 參加者須滿足「疫苗通行證」下當 時適用的要求 

部分旅行社會要求參加者在出發 前，自行進行快速檢測 參加者進入酒店餐廳、康樂、體育場 所及宴會場地時，須滿足「疫苗通行 證」下當時適用的要求

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責任編輯：余思嵐