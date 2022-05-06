【快速檢測】下周二起司法機構擴大快速檢測要求　涉陪審團案件律師及執法人員須檢測

▲ 下周二起司法機構擴大快速檢測要求，涉陪審團案件律師及執法人員須檢測。(資料圖片)

司法機構今日（6日）宣布，因應最新的公共衞生情況，由本月起，所有法庭事務將逐步恢復正常，包括法庭聆訊及有陪審團參與的法律程序，但仍會略為減少法庭及公共空間的座位數目。為加強公共衞生保障，由下周二（10日）起，有陪審團參與的法律程序中，法律代表及檢控人員須進行快速抗原測試。



司法機構解釋，考慮到在法律程序中，這些主要法庭使用者與陪審員間有頻密和廣泛的互動交流，為進一步保障法庭使用者的健康，除了現行司法機構每天進行檢測的規定，即陪審員、法官及司法人員以及司法機構的支援人員須進行快速抗原測試外，規定將由下周二起涵蓋至法律團隊，包括大律師、事務律師及他們的支援人員，以及執法機關的人員。



實施「疫苗通行證」第三階段

司法機構由本月31日起，將按照政府的接種時間表，實施「疫苗通行證」第三階段，惟以下類別人士將繼續獲得豁免：

12歲以下的兒童

持有「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」的人士

當天必須到法院大樓辦理法庭事務的法庭程序與訟各方或證人、事先獲得主審法官或司法人員准許出席聆訊的法律代表、或於二○二二年三月二日前已展開的聆訊的陪審員

法庭使用者到訪法院大樓處理法庭事務時，在法院大樓的入口亦須掃描安心出行二維碼記錄行程。

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責任編輯：陳麗娜