IVE及HKDI高級文憑畢業生銜接本地及海外大學　以科技及專業知識為智慧城市注入新動力

香港與其他國際城市一樣，正積極推動大型基建發展及創新科技應用，朝智慧化及可持續方向發展。各行各業數碼化，為新一代熟悉科技並掌握專業技術的年輕人帶來不少機遇。IVE工程高級文憑畢業生丘希敏（Hayley）及HKDI高級文憑畢業生梁鎮庭（Anthony）畢業後，透過靈活升學階梯，銜接海外及本地大學，畢業後分別加入工程公司及跨媒體科技公司，以專業知識推動智慧城市發展，開拓理想事業。

學以致用 參與綠色城市發展



綠色及智慧建築是建構智慧城市其中一個重要關鍵，透過科技輔助建築規劃，於策劃及建設過程中致力減碳及提升能源效益等，以達到可持續發展的目的。IVE工程高級文憑畢業生Hayley畢業後到英國升讀學士學位，其後回港加入跨國工程公司怡和機器有限公司成為工程師，曾參與多個大型基建及建築項目，包括機場商業區、蓮塘口岸、高鐵、大型酒店和甲級寫字樓等機電及屋宇設備工程。



她表示：「配合智慧城市發展方向，越來越多工程項目著重綠色智能建築，選用具備監測及數據分析功能的自動化系統是大趨勢，如配備實時監測中央電池系統（Central Battery System）的後備電源設施等等，提升能源效益及安全性。另一方面，隨著行業數碼化，機電工程業亦開始採用「裝配式設計」（DfMA）及「機電裝備合成法」（MiMEP）等，透過預製組件方式將機電裝置在工廠組裝成模塊，運送至工地後再裝嵌，以節省人工成本，突破工地環境的限制，有助提升安全及施工效率。」

丘希敏（Hayley）

怡和機器有限公司助理經理（屋宇設備及產品）

- IVE工程學科高級文憑畢業生

- 英國巴斯大學 （University of Bath ）電子及電機工程學士

- 香港科技大學智能建築物技術與管理理學碩士

獲獎學金升讀英國大學 實現升學藍圖

事業發展理想的Hayley，原來升學時也曾感到迷惘，「我一直不太習慣著重考試與操練的傳統學習模式，所以完成中六後，我選擇了入讀IVE，專注研習感興趣的範疇，例如光學知識和應用等。高級文憑課程講求實戰，讀書時我們時常會『落手落腳』做實驗，還獲得實習機會，以實踐、互動的方式學習及鞏固所學。」互動學習模式配合對學科的興趣，讓Hayley更投入學習，更積極參與學生活動，從中提升溝通技巧和解難能力，並培養領導才能。她笑說：「投身職場後，我發現這些軟技巧原來對工作十分重要，能令事情事半功倍！」憑著傑出學習表現，Hayley於高級文憑畢業後，獲得專為VTC畢業生而設的賀維雅基金會獎學金，得到全額資助到英國升讀大學，為邁進工程事業踏出一大步。「我從來沒想過自己可以到英國升學，全靠IVE老師的鼓勵及支持，我才踏出第一步去申請獎學金。IVE理論與實踐並重的課程助我打好工程知識根基，讀高級文憑時已學會的建築繪圖軟件技術，在英國大學時的學習及研習大派用場。留學時我經常與同學分享心得，很快便投入外國的學習生活。在英國更有機會見識到國際級工程技術，擴闊了眼界，回港後很快便獲得理想的工程師工作。」



Hayley認為香港多個大型工程項目發展得如火如荼，行業亦趨向數碼化，具備科技應用技能的畢業生都有不俗的發展及晉升機會。以她公司為例，每年都會有不少的IVE學生實習，當中亦有實習生畢業後加入成為正式員工。她說 ：「若同學希望投身專業發展，具備積極態度及實戰經驗、掌握行業發展趨勢，都是重要條件。同學可以常保持一顆虛心學習的心，迎接新挑戰！」

HKDI畢業生運用設計思維 推動傳統物流業數碼化



另一位HKDI畢業生梁鎮庭（Anthony）現時於一間跨媒體資訊科技公司擔任創意總監，現時主力為大型物流服務供應商設計及優化智能派件平台。他說：「近年網購愈來愈盛行，大大促進了物流業，特別是速遞服務的發展。在迎來新商機的同時，如何迅速處理貨件並按時派遞成為了關鍵。」Anthony與不同的團隊合作，開發及設計智能物流平台，應用雲端數據讓前線速遞員實時了解待派送的貨件情況、倉庫使用率等，令派送流程、人手安排等更有效率，同時節省成本。Anthony表示：「全球電子商貿市場發展蓬勃，物流業亦逐漸走向數碼化與智能化。於數碼轉型的過程中，總會遇上不少難題，我的工作除了涉獵使用者介面及用戶體驗設計，亦會為客戶提出創新的數碼策略以突破營運上的樽頸位。」

梁鎮庭（Anthony）

跨媒體科技公司創意總監

- 香港知專設計學院（HKDI）設計學科高級文憑畢業生

- 香港理工大學互動媒體（榮譽）文學士

- 現正修讀香港理工大學設計學碩士

「非聯招」銜接本地大學 接通升學路



Anthony於中學時期熱愛3D 電腦動畫，中學畢業後他決定跟隨自己的興趣，修讀 HKDI 的設計學科高級文憑。HKDI 的課程讓他有機會學習不同的設計技術，由介面設計到手機應用程式設計，以至電腦編程等實用技能，從而確立對數碼多媒體設計的發展方向。Anthony 表示：「於HKDI讀書時有很多應用設計思維的創作訓練，例如親身體驗盲人使用自動售賣機的困難，透過用家的角度找出設計盲點以改善用戶體驗。」



說到最難忘的學習體驗，Anthony說：「愛沙尼亞是全球其中一個推動智慧城市發展最成功的國家，讀HKDI時曾有機會到訪交流，不但見識到智慧城市的科技應用，包括電子化的公共服務及電子教學等，並接觸「以人為本」的設計概念，更透過多媒體設計的項目，幫助當地離家工作的年輕人與家人連繫與溝通。及後，我與同學於Final Year Project中延續這設計理念，製作專為長者而設的虛擬實境（VR）遊戲裝置，為了令設計更貼合長者的需要，我們更親身到老人中心讓長者體驗其設計及提出改善建議。」高級文憑豐富的課程範疇和實踐機會助Anthony掌握業界所需的專業知識和技能，更激發他的學習動力，於畢業後繼續銜接更高學歷。HKDI畢業後，Anthony循「非聯招」升讀香港理工大學的學士學位課程，學習互動媒體的設計知識，現時更修讀設計學碩士課程。



面對推陳出新的科技潮流，Anthony時刻提醒自己不能固步自封，除了設計美學更要兼顧用戶體驗，將所學到的理論知識、設計思維以至電腦編程等融會貫通以解決難題。他認為升學路與設計方案一樣，方式從來都不只一種，他更鼓勵DSE學生說：「通往目標的道路不只一條，找到合適自己的升學路，充分投入及享受學習過程，你便可以逐步找到自己的發展方向。」



（特約）