【童樂居虐兒案】羅致光：9月完成首階段幼兒中心服務檢討　已要求各兒童院宿安裝閉路電視

▲ 勞工及福利局局站羅致光。（資料圖片）

童樂居等多宗虐兒案後，政府去年成立檢討委員會檢討兒童住宿照顧及相關服務。在今日（6日）立法會福利事務委員會上，勞工及福利局局長羅致光指，預期今年9月完成第一階段有關幼兒中心服務的檢討，明年3月完成第二階段有關其他照顧兒童相關服務的檢討。

羅致光說，政府在童樂居虐兒案後，正檢討兒童住宿照顧服務，預期今年9月先完成留宿幼兒中心服務檢討，明年3月完成其他照顧兒童服務檢討工作。在專責委員會完成工作前，政府亦已優先推行部分工作，包括要求各兒童院宿安裝閉路電視，並制定主動翻看錄影的機制。

有議員提出引用人工智能技術，監控照顧者工作。羅致光說，人工智能需要學習分辨正常照顧與虐兒行為，例如掃風和拍打，以及是否為虐待搖晃幼兒等，仍需時間研究。 羅致光又回應議員指事件反映照顧者薪酬待遇不足時指，人手問題需要考慮招聘困難、在職培訓等多項因素，當局亦會因應社福機構未能用完撥款，特別留意是否涉及人員流失等情況。

羅致光說，政府正就沒有保護罪推動立法，但除主體法例外，亦涉及多個專業的附例及指引，清楚界定在甚麼情況下需要通報懷疑虐兒，避免相關人員為求自保，過度匯報事件，反而影響保護兒童工作，變成好心做壞事。

專責委員會成員之一的社福界議員狄志遠期望，當局盡快推行更多措施，又指童樂居事件反映機構人手壓力，認為政府需檢討資源；民建聯李世榮認為，社署有恆常巡查下仍發生童樂居事件，要求制定機制，監察負責巡查的社署人員。

工聯會鄧家彪就關注，目前由社署提供或資助的協議服務單位有約3300個，當中有無單位曾因違規被當局終止協議，「童樂居」會否成為第一個被終止協議的單位。羅致光說，懲罰是其中一個選擇，但服務受眾是幼兒，當局任何舉措都要考慮幼兒的最佳利益，而不是只考慮懲罰。他又說，如果相關服務根本不足夠，要取消任何一項服務都是「難過登天」。

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責任編輯：袁澍