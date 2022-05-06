【死因研訊】校巴溜後撞斃途人死因續訊　菲裔傷者指校巴擦身而過以為命喪於此

▲ 女傷者雷曉琪（左）今於死因庭作供。（梁錦麟攝）

2018年北角發生車禍，校巴疑未被拉好手掣溜後至熙和街衝上行人路，造成5名途人死亡，死因研訊今（6日）續。女傷者供稱當時聽到後方有人呼喊，其後發現1名男子被捲至車底，她隨即轉身跑走，再有意識時已躺在地上。庭上另讀出菲律賓裔男傷者書面供詞，他指當時看到校巴前方有1名女子，本能地將她推到牆邊，校巴下一刻已駛至他身旁，校巴車門擦過他的左臂後，他一度以為自己會命喪於此。

事故中其中1名女傷者雷曉琪現年26歲，任職補習老師，她供稱事發當日約於1時50分離開住所，並沿行人路走至長康街。雷其後聽到後方有人叫喊，雷隨即向後望，發現有校巴駛至。雷憶述，當時有1名男子於校巴車頭處，並被捲至車底。

雷續指隨即轉身跑走，惟下一刻已陷入昏迷，再有意識時已躺在地上，全身感到痛楚。雷送院時一度留醫深切治療部，12日後出院。雷表示意外後，頭、腳、盤骨等均有受傷，現時已完全康復。雷作供完畢後，死因裁判官則寄語雷早日走出陰霾。

庭上讀出菲律賓裔男傷者Velasco Silestre的書面證詞指，Velasco時任為職業司機，當日將老闆的車輛泊在酒樓外後下車買飯。當時他手持飯盒行上斜坡時，看到有校巴沿斜坡高速衝下，有1名男子被撞倒。Velasco續指，他其後看到校巴前方有1名女子，本能地將她推到牆邊，自己亦走到牆邊。Velasco形容所有事件發生在電光火石間，校巴下一刻已駛至他身旁，校巴車門擦過他的左臂後。當時Velasco以為自己會命喪於此，於是閉上雙眼，幸好校巴隨後駛遠。

另外，47歲目擊者劉桂梅供稱，她當時任職廣告文員，身處長康街店舖內，聽到聲音後走出店舖，看見肇事校巴一半車身駛上行人路，其後拖走1名女子，劉形容當時該女子「頭向東、腳向西」。

另1名38歲目擊者袁慧珊供稱，事發時她於長康街一髮型屋工作，袁透過店內落地玻璃向長康街外望，看到有校巴沿斜坡高速駛過，左邊車輪駛上行人路，此時有1名女子被車輪拖走，該女子當時其中1隻腳朝向髮型屋，1隻鞋飛至店外1米距離。

庭上播放事發現場附近的私家車行車紀錄儀片段顯示，長康街往英皇道交通燈處，有一黑影被肇事校巴拖走，並隨校巴穿過英皇道東、西行線，直至熙和街路口附近，黑影方脫離校巴。

5名死者為YIP WILLY（又名葉慶華）（男、89歲）、楊文根（男、77歲）、何玉珍（女、80歲）、梁洪（男、83歲）及陳瑞意（女、70歲）。死者均為退休人士，事發於2018年12月10日下午1時54分，在北角長康街、英皇道與熙和街交匯處發生。

聆訊下周二（10日）續。

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記者：梁錦麟