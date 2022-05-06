【超市大搜查】14款不含金屬污染物食鹽　消委會教選購+保存貼士

▲ 14款不含金屬污染物食鹽，消委會教選購、保存貼士。

食鹽是日常煮食必需品，市面上各種不同的食鹽，到底應該如何選擇？消委會過去曾測試了39款食鹽，發現當中14款沒有含金屬污染物，售價由2.9元至56.5元不等。結果顯示，有較便宜的樣本沒有檢出污染物，最貴的樣本反而檢出鉛合量超過國際標準。

以下為14款沒有驗出含金屬污染物的食鹽：

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消委會提醒市民應到有口碑的店舖購買，購買前應留意以下事項：

細心查看保質期和食用期限，確保產品沒有過期

不要購買包裝已破損產品

應購自有口碑的店舖，並留意產品有沒有異樣，變色或異味

包裝應密封好，以免受潮而結成境塊狀

儲存在清涼乾爽的地方，避免暴曬或放置在潮濕的地方，亦應遠離煮食加熱的爐灶

盡快食用完畢

如食用量不大，購買小包裝為佳

世界衞生組織建議成人每日的鈉攝取量應少於2,000毫克（相當於一平茶匙鹽）。膳食中攝取過多的鈉（鹽）會增加患高血壓的機會，亦會增加患上中風及冠心病的風險。為避免攝取過量鈉（鹽）影響健康，應保持均衡和多元化的飲食，避免進食過量的鹽。

岩鹽VS海鹽VS餐桌鹽

岩鹽、海鹽含天然礦物質，比餐桌鹽更健康？「Nutri Life營養顧問中心」註冊營養師楊盈希（Hayley）曾拆解三者的分別，以及對人體的影響。

岩鹽、海鹽：

因天然曬乾或結晶而成，故保留較多雜物，包括礦物質。但只含微量礦物質，主要有鉀、鈣、鎂、鐵等礦物質，不足一天所需的份量。

岩鹽、海鹽若來源不乾淨，可能存留污染物和有害物質。

鈉含量與粗鹽、幼鹽相若。

餐桌鹽（幼鹽）：

因為經過蒸溜，礦物質已所餘無幾，有害物質也會於過程中流走。

粗鹽、幼鹽：

只是切角不相同。烹煮不同食材用不同粗幼度的鹽，如：醃肉多用粗鹽，焗曲奇多用幼鹽。相同容量的粗鹽，由於縫隙較多，鈉含量較幼鹽少。

鹽每天食用上限＝1茶匙

Hayley指出，不建議以鹽作為礦物質的主要來源，一般人每天最多只會食用1至2茶匙鹽，即使含礦物質，也無法發揮其作用。她提醒，要留意鹽的食用份量，因為是高鈉食物，不要因為標榜天然，而多用了岩鹽和海鹽。食用過量，會增加腎臟負荷，並引致高血壓。

低鈉鹽較健康？

Hayley表示，低鈉鹽用「氯化鉀」取代「氯化鈉」，故含有較少鈉質。若嫌低鈉鹽味道不夠嫌，用多了鹽，變相並無減少鈉的攝取量。一般人可選用低鈉鹽，但腎病患者身體較難排走鉀質，食用前應咨詢醫生意見。同時，也不建議腎病患者選用減鹽、減鈉的豉油。

建議多用天然食材調味

Hayley建議，多用香草、檸檬汁、黑椒、薑、蔥、蒜頭等天然食材調味，或選用含有谷胺酸的菇菌類、蕃茄。因為有咸味的調味料大多含有鈉質，吸收過多鈉會增加腎臟的負荷。習慣吃太咸，一旦味覺適應後，會吃得愈來愈咸。外出用膳時，較咸的食物，脂肪相對較高，有損健康。她建議減少用鹽，轉用天然食材調味，讓味蕾慢慢適應過來。

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責任編輯：羅嘉欣