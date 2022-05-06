【MTR分】新一期「MTR分推廣計劃」推維他飲品獎賞　2000分可換一盒375mL飲品

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新一期「MTR分推廣計劃」賺分期今（6日）開始，至10月31日結束。MTR Mobile最新推出換領維他飲品獎賞，用戶可用2000MTR分換領一盒375ml的維他飲品，4000MTR分則可換領一支500ml的維他飲品，換領期至6月30日。

用戶於換領頁面以MTR分，換領飲品電子換領碼後，須憑換領碼於指定8部港鐵站或輕鐵站的維他奶售賣機領取飲品。

指定維他奶售賣機地點：

1. 美孚西鐵站 (F出口)

2. 九龍站公眾平台

3. 東涌港鐵站 (A出口)

4. 屯門碼頭輕鐵站

5. 屯門良景輕鐵站

6. 將軍澳站 (A出口)

7. 柯士甸站 (D出口)

8. 上水站 (A1出口)

另外，為慶祝MTR Mobile2週年，用戶即日起至5月12日可玩吹蠟燭遊戲，賺取100MTR分。

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責任編輯：黃小冰