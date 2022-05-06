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【MTR分】新一期「MTR分推廣計劃」推維他飲品獎賞　2000分可換一盒375mL飲品

社會 14:56 2022/05/06

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

（資料圖片）

新一期「MTR分推廣計劃」賺分期今（6日）開始，至10月31日結束。MTR Mobile最新推出換領維他飲品獎賞，用戶可用2000MTR分換領一盒375ml的維他飲品，4000MTR分則可換領一支500ml的維他飲品，換領期至6月30日。

用戶於換領頁面以MTR分，換領飲品電子換領碼後，須憑換領碼於指定8部港鐵站或輕鐵站的維他奶售賣機領取飲品。

指定維他奶售賣機地點：
1.    美孚西鐵站 (F出口)
2.    九龍站公眾平台 
3.    東涌港鐵站 (A出口)
4.    屯門碼頭輕鐵站
5.    屯門良景輕鐵站
6.    將軍澳站 (A出口)
7.    柯士甸站 (D出口)
8.    上水站 (A1出口)

另外，為慶祝MTR Mobile2週年，用戶即日起至5月12日可玩吹蠟燭遊戲，賺取100MTR分。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

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責任編輯：黃小冰

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