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【新冠疫苗】截至周三為逾2千人上門打針　聶德權指昨日收到逾1.5萬個預約登記

社會 15:05 2022/05/06

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(聶德權fb影片幸截圖)

公務員事務局局長聶德權今日（6日）表示，為期8星期的「疫苗到戶接種服務」尚在進行中，截至5月4日，外展團隊已到訪了7個地區，為2,400多名市民上門打針，至昨日收到逾15,000個預約登記。

聶德權在社交平台指，「疫苗到戶接種服務」4月26日展開，為已登記的70歲或以上長者，或因病患或殘疾而行動不便人士，上門免費接種新冠疫苗。連日來，多個外展團隊身穿綠色制服，帶着疫苗冷凍箱、電腦、打印機及物資箱等出動，他們不僅到訪多條公共屋邨，穿梭各座樓層服務有需要人士，還攀山涉水，走訪偏僻的郊區村屋為市民打針。

他又稱，感謝全港社區抗疫連線安排義工陪同、協助團隊到戶打針；感謝不同的醫療機構參與到戶計劃；感謝來自社區疫苗接種中心的行政支援人員，大家的同心協力讓疫苗到戶服務能深入社區每個角落，照顧市民需要。

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責任編輯：余思嵐

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