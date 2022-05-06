【小學發展】教育局建議下學年起增小學中層管理人手　蔡若蓮：不會指定學校增國安教育主任

▲ 教育局副局長蔡若蓮。（經濟日報資料圖片）

小學校長、副校長薪酬理順安排至今未兌現，教育局日前向立法會遞交文件，建議下學年起增加小學中層管理人手，並將小學校長及副校長的薪點提高。立法會教育事務委員會今（6日）討論相關安排，議案獲通過，將提交至人事編制小組委員會審議。

教育局建議增加小學中層管理人手，由2022/23學年起，由每3班設1個主任級，提高為每3.2名教師設1個主任級教師職位；另外亦建議理順公營小學校長及副校長的薪酬，其中一級小學校長（24班或以上小學校長），薪級將由38至41薪點（85,870元至97,745元）提升至43至46薪點（即106,340元至121,790元）。兩者共涉及22/23年度約5.19億元的經常開支，全年涉8.89億元。

教育事務委員會今日討論教育局的建議，不少議員關注學校在國民及國安教育方面的表現。對於增加的中層管理人手會否指定為主理國民及國安教育事宜，教育局副局長蔡若蓮回應說，增加的人手不屬「指定主任級」，校方可按實際需要調配不同主任的職責。蔡若蓮又指出，教師目前會接受講座、內地交流等的培訓，校長會及坊間不同機構亦提供很多交流機會；而校方每年均要向當局匯報國民教育工作計劃及報告，當局每年進行學校外評時，均會考慮學校在國安教育方面範疇上的推行情況。

對於有議員指教師行政工作繁重，是因教育局每年不斷增加新的工作所致，認為當局應「源頭減廢」， 蔡若蓮回應說，當局已盡量減輕教師不必要的行政負擔，又指今次理順安排目的不是為減輕教師工作量，而是透過增加中層管理效能，冀望令學校管理效能得到提升。

對於提升小學校長及副校長薪酬，新民黨立法會議員葉劉淑儀反對教育局建議，認為現時小學校長薪金已經很高：「再加就高過大學教授。」她又認為當局未訂立關鍵績效指標（KPI）量度學生於德育、國民教育等方面表現，獲得撥款的理由不充分。教聯會立法會議員、本身為中學校長的鄧飛就指出，小學校長與中學校長「同工不同酬」，小學校長加薪後，薪金仍只等於中學副校長的薪點，認為增加薪酬後能反映到小學校長的專業性。

蔡若蓮就說，是次建議是回應教育界現況，亦考慮到教育業長遠發展以及挽留人手，而目前小學校長及副校長的薪酬，不能反映其工作的複雜性。對於多名議員亦關注當局如何監察校長工作質素，蔡若蓮指出，校長除要向校董會提交工作報告外，當局亦透過學校外評了解校長工作表現。

2018年施政報告曾提出理順小學校長及副校長薪酬，教師專業發展專責小組亦於2019年3月提出相關建議。有關撥款原定於2019年7月於財委會上討論，惟因社會動亂取消，拖延至今日於教育事務委員會討論。

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記者：黃悅晴