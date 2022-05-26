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再有行會成員不過渡　羅范椒芬：應讓位予年輕人

政治 17:05 2022/05/26

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羅范椒芬表明不會留任行會。（資料圖片）

本屆政府任期將至，協助特首作出重要決策的行政會議，繼召集人陳智思稱要讓新面孔參與後，已擔任行會成員10年的羅范椒芬，今日也表示，不會留任下屆行會。

行會現時有16名非官守成員，任期與本屆政府一樣，6月30日就屆滿。現年69歲的羅范椒芬，在2012年開始出任行會成員，之前也曾任教育統籌局局長、廉政專員等。她表示，已決定退下火線，讓較年輕的人出任，為下屆政府帶來新氣象，但即使不再是行會成員，都願意向政府表達意見。

較早前，身為特首林鄭月娥愛將陳智思，被問及會否留任時稱：「是時候有新面孔，讓市民看到新希望」。他早於2004年已獲委任為行會非官守成員，當時曾與前特首董建華共事，是「四朝元老」。

不過，也有行會成員表示，樂意繼續服務香港。自2012年起擔任行會成員的經民聯立法會議員林健鋒則指，很樂意繼續在不同崗位服務香港及香港市民，但不會評論行會的任命或委任。

至於另一行會成員、港區人大代表葉國謙就稱，若下任特首認為他是合適人選並發出邀請，「當然會考慮」，又稱如果能夠繼續服務香港，「相信我自己是有這個心的。」 

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撰文 : 傅流螢

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