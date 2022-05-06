【復課】23間學校呈報陽性個案　涉15名學生及8名職員

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本港疫情回穩，今（6日）增324宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席疫情記者會。

歐家榮表示，今日逾2300間學校復課，錄23宗學校呈報陽性個案，涉及15名學生及8名職員，分別來自23間學校，包括2間幼稚園、14間小學，7間中學。另外，有2個案來自同一家庭，涉及一名教職員及學生。

撇除首日復課已有個案的學校，過去7日共7間學校有2個或以上個案，其中6間有2個案，1間有3個案；除有1間學校的兩名染疫學生為同住家人外，其餘學校的個案，從分佈顯示，患者間沒有關係及關聯，亦沒證據顯示在學校感染，料均為社區染疫個案；暫未見學校出現爆發跡象。

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記者：黃小冰