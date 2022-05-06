【李家超造勢大會】長江集團主席李澤鉅、信和主席黃志祥現身　李家超憶述幼時被打劫立志做警察【不斷更新】

▲ 特首選舉候選人李家超今日舉行見面會。（陳靜儀攝）

特首選舉唯一候選人李家超今日下午於灣仔會議展覽中心舉行名為「我和我們同開新篇」的見面會，廣邀選委、競選辦顧問團及主席團成員出席，雲集政商界名人，出席人數超過1,000人。TOPick緊貼最新消息，不斷更新。

長江集團主席李澤鉅、信和置業主席黃志祥、廠商會會長史立德、金融管理局前總裁任志剛、前財經事務及庫務局局長陳家強、廠商會會長史立德、全國政協常委唐英年、香港各界婦女聯合協進會主席何超瓊、基本法委員會副主任譚惠珠、全國政協常委陳馮富珍、行政會議召集人陳智思，行政會議成員湯家驊均有現身。多名立法會議員，包括經民聯主席梁君彥、林健鋒、民建聯主席李慧琼亦有出席見面會。另外，自「生日宴」事件後一直低調的港區人大代表洪為民，今日亦有露面。

【16:50】

譚耀宗在見面會完結之前，三度帶領與會者一同叫出「支持李家超，同為香港開新篇」的口號。

【16:40】

主持邀請出席人士亮起手機燈，歡迎李家超進場。李家超感謝大家出席見面會，指過去40多年，跟著香港發展進程，有著不同經歷，影響其人生。他憶述，父親小時候當年不容易買了電視機，電視機位置放向門口，夏天鄰居會聚集在門口看電視，故此會將聲量較大一點。他有感鄰居間的感情簡單直接、真誠。他又提及，小時候曾被童黨打劫，心口捱了好幾拳，第一次感受到怒不敢言的感覺，故立志做警察。他又重申其政綱四大方向，又指今年是一國兩制實踐的歷史時刻。回顧過去，香港獲得很多寶貴經驗需借鑑，當選會守住香港法治社會，創造穩定的環境，讓香港可以大步向前。

他說，智慧在民間，他會凝聚社會力量，共同解決問題。香港要把握機遇，香港要鞏固地位，爭取發展的最大利益。未來5年，他會帶著充滿活力、關愛共融的香港。8日若成功當選，會與市民同做一件事情，就是同為香港開新篇。

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【16:37】

全國政協副主席、前特首梁振英在會上致辭。他指，政治體制是「行政主導」的體制，相對立法機關來說，這一重要特徵主要體現在《基本法》，並引述基本法相關條文。他說，未來，世界百年未有之大變局正加速演變，香港作為中國一部份，作為高度開放和高度國際化的城市，機遇和挑戰並存，優勢和短板並存，因此全香港社會更需要「上下同欲」，要減少空轉內耗，要有大局思想，有集體意志，有奉獻精神，有處理好「小我和大我」關係的意識。



梁振英又稱，對香港的未來有信心，相信在中央政府的支持下，新一屆特區政府不僅可以按照《基本法》領導香港人治理好香港，而同時可以貢獻國家，踐行國家主席習近平在2018年11月12日對香港提出的「四個新的希望」：「更加積極主動助力國家全面開放、更加積極主動融入國家發展大局、更加積極主動參與國家治理實踐和更加積極主動促進國際人文交流」。詳情即看：【下一頁】

【16:17】

前警務處處長鄧竟成指，在警隊時與李家超合作無間，維持香港治安穩定。他說，警隊工作重視團隊精神，形容李家超是有主見、承擔，分析能力強，計劃周詳、做事穩妥，溝通能力強，關心團隊，顧全大局，解決問題能力高的同事。政府必須與時並重，為更新公務員硬件、軟件，讓他們順應情況改變，改變制度。詳情即看：【下一頁】

香港乒乓女將杜凱琹指，他對國家對香港的厚愛，其成就有賴市民、政府、國家的支持，希望新政府可以令體育成為香港人的共同語言，將大家凝聚起來港大深圳醫院院長盧寵茂指，疫情揭露香港醫療衛生不足的地方，才知道要推動變革，形容李政綱提出的政等是方向性的。

【16:05】

李家超競選辦主任、全國人大常委譚耀宗表示，感謝大家百忙中抽空出席，形容今次見面會是歷史性聚會，出席的人士均為完善選舉制度後產生的選委，盡顯責任及擔當，為競選辦帶來很大鼓舞。譚耀宗邀請培橋中學中四學生王雅渝，港區全國人大代表黃友嘉及一名少數族裔代表上台分享。

王雅渝表示，學生難以接觸特定行業，而商校合作是一個很好的機會讓她接觸金融業，希望政府推展商校合作，且不只局限於香港，例如同樣是國際金融中心的上海。

面對國際複雜環境，黃友嘉表示，香港的優勢及發展基礎未有受到動搖，外部環境雖然複雜，但同時突顯香港的角色重要，因為香港始終是國家連繫國際的重要橋樑。

居住在香港50年的少數族裔代表指出，已認識李家超25年，形容他十分自律，做事專注，亦欣賞他政綱提出團結各界，及提出「同為香港開心篇」的口號，相信大家可以攜手共建香港。

【16:00】

李家超在全國政協副主席、前特首梁振英陪同下，進入會場。見面會開始前，主持黃芷淵邀請所有嘉賓起立，一同奏唱國歌，及後一同拍大合照。主持帶領大家一同讀出「我和我們同開新篇」的口號。

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記者：陳葆琳