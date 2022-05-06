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【特首選舉】李家超舉行造勢大會開始前奏唱國歌　逾千人出席雲集政商界名人【不斷更新】

政治 16:05 2022/05/06

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

特首選舉候選人李家超今日舉行見面會。（資料圖片）

特首選舉唯一候選人李家超今日下午於灣仔會議展覽中心舉行名為「我和我們同開新篇」的見面會，廣邀選委、競選辦顧問團及主席團成員出席，雲集政商界名人，料出席人數超過1,000人。據了解，全國政協副主席、前特首梁振英將會在會上致辭。TOPick緊貼最新消息，不斷更新。

【16:05】

李家超競選辦主任、全國人大常委譚耀宗上台致辭，感謝大家百忙中抽空出席，形容今次見面會是歷史性聚會，出席的人士均為完善選舉制度後產生的選委，盡顯責任及擔當，為競選辦帶來很大鼓舞。譚耀宗邀請培橋中學中四學生王雅渝，港區全國人大代表黃友嘉及一名少數族裔代表上台分享。

【16:00】

見面會開始前，主持黃芷淵邀請所有嘉賓起立，一同奏唱國歌，期後拍大合照，並一同讀出「我和我們同開新篇」的口號。

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記者：陳葆琳

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