【開心速遞】TVB主播賴彥妤誤問問題一臉惶恐　姜麗文大方回應化解尷尬

▲ TVB娛樂新聞台主播賴彥妤訪問姜麗文時場面尷尬。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》昨天（5月5日）舉行母親節宣傳活動，劇中演員「根叔」劉丹、「大龍生」羅樂林、「大小姐」林淑敏、「送水輝」許家傑等一同出席，場面熱鬧。

劇中飾演Liza的姜麗文接受TVB娛樂新聞台主播賴彥妤，被問及如何跟媽媽慶祝母親節時場面尷尬，幸好姜麗文大方回應，未有令賴彥妤感到難堪。

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《開心速遞》宣傳活動

《開心速遞》昨日舉行宣傳活動，主題為「世上只有媽媽好」，一眾劇集演員齊齊出席又送贈花束予現場的媽媽，跟大家提前慶祝母親節。

娛樂新聞台主播賴彥妤於活動中訪問姜麗文，問道：「母親節快到了，你剛剛回到香港，有沒有計劃如何跟媽咪慶祝？」賴彥妤提問後，曾一臉惶恐地望向鏡頭外，估計是現場有同事提醒她。

姜麗文大方回應：「母親節會跟爸爸一齊慶祝，爸爸有數年是單親，今年因為爸爸在香港，所以會在哥哥的家煮好吃的給他，而且我都會DIY禮物送給他。」

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生母已離世

姜麗文的父母秦沛和梁盛子早於她1歲時已離異，她曾透露爸爸為爭取撫養權而花盡全副身家，並一手湊大她和哥哥姜文杰。她曾說︰「親生媽咪在我1歲前已經離開，我不會生氣，但真的對她沒任何感覺。」

其媽媽梁盛子於2016年在加拿大因腦溢血離世，終年60歲。

TVB主播賴彥妤現年27歲，畢業於英國高雲地利大學法律系碩士的她擁有兩個碩士及深造文憑學位，曾參選2014的中華才藝小姐（香港區）、英國華裔小姐等，亦先後於2020年及2021年參加香港小姐，雖然最終落敗但仍TVB簽約，現為娛樂新聞台主播（廠景及外景）。