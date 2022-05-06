【疫苗通行證】抵港人士可申領臨時疫苗通行證　一文看清登記安排

▲ 抵港人士可申領臨時疫苗通行證。（資料圖片）

「疫苗通行證」第二階段上周六（30日）起生效，市民須接種至少2劑新冠疫苗方可進入食肆等處所。而5月1日或以後持非本地新冠疫苗接種或感染紀錄人士，則需登記其接種紀錄，才會獲發可供本地使用的「臨時疫苗通行證」。非本港疫苗接種紀錄者，則需前往郵局申報，令一定郵局一度大排長龍。TOPick緊貼疫情資訊，整理抵港人士「臨時疫苗通行證」及非本地康復紀錄安排。

獲取「臨時疫苗通行證」安排

現時，須接受強制檢疫的入境人士，可於衞生署的網上平台作「健康及檢疫資訊申報」時，一併申報其非本地疫苗接種紀錄的資料。相關入境人士抵港時，口岸人員會檢查他們的非本地疫苗接種紀錄證明文件。如獲確認，入境人士會於獲發強制檢疫令的同時，一併獲發一個供本地使用的疫苗接種紀錄二維碼。至於其他入境人士或已身處本港境內的人士（包括香港居民及非香港居民），他們可到18間指定郵政局，由職員協助他們申報其非本地疫苗接種紀錄。完成申報後，他們會隨即獲發一個供本地使用的疫苗接種紀錄二維碼。康復紀錄二維碼及「臨時疫苗通行證」分別在康復及入境日期起計180天內有效，其間抵港人士可攜帶或出示「臨時疫苗通行證」替代疫苗接種紀錄進入「疫苗通行證」指明處所。他們毋需再前往郵政局另行申報。

由於從香港以外地區抵港的人士或未能在相關地區接種「疫苗通行證」第三階段下要求的第三劑疫苗，為配合香港由5月1日起容許非香港居民從海外入境，並便利短暫停留香港的人士進入「疫苗通行證」指明處所，由5月1日或以後從香港以外地區抵港的人士可經以下渠道獲發「臨時疫苗通行證」。點擊即看：【申請方法】

5月5日或以後入境香港並須接受強制檢疫的人士，在抵港時將於口岸獲發強制檢疫的檢疫令以外，同時獲發供本地使用的疫苗接種紀錄二維碼和「臨時疫苗通行證」。

在5月5日前已入境香港並正接受強制檢疫的人士，可於完成檢疫後到18間指定郵政局填寫申報表、出示身分證明文件正本及其檢疫令，以獲取「臨時疫苗通行證」。

5月1日或以後從內地或澳門入境香港而無須接受強制檢疫的人士，可由5月5日起，到18間指定郵政局申報其入境資料以獲取「臨時疫苗通行證」。申報人士須填寫申報表、出示身分證明文件正本及其他相關證明，如顯示其抵港日期的「回港易」／「來港易」的入境健康申報二維碼或豁免檢疫人士獲發的醫學監察通知書等。

非本地康復紀錄申報安排

非本地康復人士由5月5日起可於入境時於口岸申報其非本地康復紀錄以獲發包含其康復身分的非本地疫苗接種紀錄二維碼。

已在港的非本地康復人士，由5月5日起亦可到18間指定郵政局申報其非本地康復紀錄。申報人士須填寫申報表、出示身分證明文件正本及相關地區衞生當局發出或承認的感染或康復紀錄。他們於指定郵政局成功申報後會獲發「康復紀錄二維碼」。未滿18歲的人士和殘疾人士可授權其他人士代為申報。

曾接種非本地疫苗的人士

只要有關人士已接種「列表」上所示的疫苗所需劑量，便會被視作符合第二階段「疫苗通行證」的要求。

當「疫苗通行證」措施在5月31日進入第三階段時，有關人士便須在「列表」所示的完成接種劑量以外，再額外接種一劑疫苗。根據聯合科學委員會於4月6日的最新建議，已完成接種「列表」上的疫苗的人士，額外接種的一劑疫苗可以選擇接種任何一款香港現時提供的疫苗，即科興或復必泰疫苗。

政府亦正更新系統功能，稍後將推出網上平台供市民申報非本地疫苗接種紀錄。

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記者：黃穎津