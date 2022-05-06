【死亡個案】再增11名染疫者病歿　整體病死率升至0.765%

▲ 醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業。（資料圖片）

本港今（6日）增324宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席疫情記者會。

歐家榮表示。再錄多11宗死亡個案，現時病死率是0.765%，今波疫情累計共9,131宗死亡個案。11宗死亡個案中，有4宗是早前離世個案，由衛生署法醫科解剖時發現，涉及2男2女，年齡介乎68至76，其中2人在3月中離世，1人3月尾，1人4月尾離世，有3人已知有長期病患。

李立業指，現時仍有1,075名病人留醫，有1人情況嚴重，目前有2名危殆病人在深切治療部留醫；昨日再多151名病人康復，105名病人已出院。

當局再呈報7宗染疫者離世個案，1名87歲女病人4月21日離世，另外6人昨日離世，年齡幾乎74歲至93歲，其中3人沒有打針，有2人已打了一針，1人已打了兩針。

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記者：黃小冰