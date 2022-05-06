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【特首選舉】前上司鄧竟成：李家超做事有承擔解決能力強　籲重整公務員團隊勿再淪各自為政

社會 16:31 2022/05/06

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特首選舉唯一候選人李家超。 (陳靜儀攝)

特首選舉唯一候選人李家超今日(6日)下午於灣仔會議展覽中心舉行「我和我們同開新篇」的見面會，廣邀選委、顧問團及主席團成員出席，雲集政商界名人。

李家超擔任警務副處處長時，鄧竟成是時任是警務處處長，為其前上司。鄧竟成上台發言指，在警隊時與李家超合作無間，共同維持香港治安穩定，他形容李家超是有主見、承擔，分析能力強，計劃周詳、做事穩妥，溝通能力強，關心團隊，顧全大局，是解決問題能力高的人。

鄧竟成稱，認同李家超要建立盡忠職守的公務員團隊，最為關鍵是重建公務員體系，公務員團隊須與時並進，不斷更新軟硬件，以免因過時程序僵化，李家超整頓過時彊化的制度程序後，要建立明確一致的服務文化，確保公務員有效執行職務，否則再淪為各自為政的情況。

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記者：蘇文軒

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