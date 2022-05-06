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【特首選舉】梁振英：香港社會須減少空轉內耗　要有集體意志及奉獻精神貢獻國家

社會 16:55 2022/05/06

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

全國政協副主席、前特首梁振英。 (陳靜儀攝)

特首選舉唯一候選人李家超今日(6日)下午於灣仔會議展覽中心舉行「我和我們同開新篇」的見面會，廣邀選委、顧問團及主席團成員出席，雲集政商界名人。

全國政協副主席、前特首梁振英表示，根據《基本法》特別行政區首長不單對香港社會負責，亦對中央人民政府負責，是行政主導體制，由中央人民政府任命。而台下選委正是體現有廣泛代表性、社會整體利益的代表。亦是憲制基礎及法律規定，選委要履行職責。

他形容未來世界「百年未有之大變局」，會加速演變，香港作為中國一部分，作為高度開放、國際化的城市，挑戰機遇並存，優勢短板並存，香港社會要上下同欲，減少空轉內耗，要有大局思想、集體意志、奉獻精神，處理好「小我大我」關係意識。

他對香港未來有信心，新一屆政府可貢獻國家，實行習近平「四點希望」。

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記者：蘇文軒

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