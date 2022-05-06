【入稟索償】九巴粉嶺公路撞樹釀6死　女傷者入稟向車長及九巴索償

▲ 粉嶺公路發生九巴奪命車禍。（曾秋文攝）

2019年12月中粉嶺公路發生九巴奪命車禍，九巴疑擦過防撞欄後撞入樹叢，車頂被削開，造成6名乘客死亡，8名乘客嚴重受傷。其中1名女傷者日前入稟高等法院，向肇事車長及九巴索償。

原告黃佩欣(譯音)，答辯人為肇事車長文志光（現年58歲）及九龍巴士(一九三三)有限公司。

入稟狀指，2019年12月18日下午4時18分，答辯人文志光駕駛巴士沿粉嶺公路往上水方向行駛，原告因其駕駛疏忽致受傷，九巴作為僱主應負上責任。原告要求答辯人作出賠償，兼須付利息及訟費。

資料顯示，肇事車長文志光於2021年4月，於區域法院承認1項危險駕駛引致他人死亡罪及1項危險駕駛引致他人嚴重受傷，被判監4年及停牌5年。



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記者：林育慧