【第五波疫情】今日新增324宗確診及陽性個案　包括29宗輸入個案【不斷更新】

▲ 政府交代最新疫情。（梁偉榮攝）

本港確診個案連續數天維持約300宗水平，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今（6日）出席記者會，交代最新疫情。

【16:45】未見到學校出現爆發跡象

歐家榮指，目前學校呈報個案分布無發現個案之間有關係，雖其中有1間學校呈報2宗個案，但他們是家人；未見到學校出現爆發跡象。

【16:40】昨再呈報11宗死亡個案

昨再呈報多7人離世，其中1人於4月21日離世，另外3男3女於過去24小時離世，年齡介乎74至93歲。法醫亦再呈報多4名染疫者於日前病歿。詳情即看：【下一頁】

【16:37】新增23宗學校呈報個案

今日超2300間學校復課，新增23宗學校呈報個案，涉15名學生8名教職員。詳情即看：【下一頁】

【16:35】安老院舍呈報多2宗個案

再多2間早前曾出現個案的安老院舍呈報多2宗個案，涉及1名院友及1名員工。

【16:34】本港今增324宗確診

歐家榮表示，本港今增324宗確診，當中144宗屬核酸陽性，180宗屬快測陽性個案，累計逾119.3萬宗確診。而確診個案中，包括29宗輸入個案。

輸入個案有11宗在機場檢測陽性，涉2人從英國、3人從新加坡、2人從西班牙、1人從荷蘭、1人從加拿大、1人從澳洲、1人從台灣扺港。餘下18宗均在檢疫期間確診。

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記者：黃穎津