【打擊罪行】警破尖沙咀酒店賣淫集團拘5人　助理民政專員林方達涉案

▲ 警拘5人涉於酒店進行賣淫活動。（曾秋文攝）

警方今日（6日）表示，搗破一個賣淫集團，拘捕5人，涉嫌與多宗於酒店進行的賣淫活動案件有關。

西九龍總區刑事部（行動）警司鍾雅倫表示，本年3月底進行一個代號「銳劍」行動，成功瓦解一個利用Telegram頻道招攬少女的賣淫集團，其後警方發現有其他賣淫集團同樣透過Telegram頻道招攬本地女子從事賣淫活動，並以「高質OL」、「空姐」的宣傳作招徠。

警方經調查後展開第2輪行動，過去一個月鎖定一個賣淫集團，並派出男女臥底探員，搜集證據和作出深入調查，發現他們利用2個Telegram頻道經營，並在尖沙咀租用一間高級酒店的長期房間，安排女子和嫖客進行性交易從中獲利。

重案組探員在周三（4日）下午展開拘捕行動，分別在尖沙咀和多個地點拘捕4男1女，涉嫌「控制他人賣淫」、「依靠他人賣淫的收入維生」及「容許所管轄之處所用作賣淫活動」等罪名。其中2人是集團主腦，包括姓廖（30歲）女子、姓黃（43歲）男子，他們同時是2個Telegram頻道的控制人；另外3名男子分別姓張（27歲），報稱是模特兒、姓歐（41歲）男子，裝修工人，和姓林（30歲）男子報稱是公務員，3人分別協助集團主腦安排嫖客、收取犯罪得益和安排房間等。行動中檢取一批證物，包括空姐制服和假職員證，相信行動已瓦解該賣淫集團。

鍾雅倫確認其中一名被捕男子是沙田民政事務助理專員林方達，已獲准保釋候查，正在調查他是否在社交平台上認識有關涉案人士，被利誘替該集團租用房間以獲取積分；其餘4人仍被扣查，稍後將落案控告有關罪名。涉案賣淫集團運作1至2年，因集團女主腦過去職業的關係，認識多名航空公司的女子，調查得知過去曾有數十名女子替涉案集團工作，她們每次收取不同價錢，由5000元至1萬元不等，約3成給予集團，而涉案賣淫集團每月盈利逾30萬元。另外，其中一名主腦將部分犯罪得益在去年購買一輛約值100萬元名貴房車，現在已被警方扣查。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【TOPick診症室】日行一萬步是否有效防癌 癌患者家居運動鍛鍊肌肉

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活

資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：曾秋文