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【免費咖啡】7-11推出必中抽獎遊戲　5月11日起一連6日送出逾8萬杯咖啡【附換領方法】

社會 15:58 2022/05/06

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

7-11推出必中抽獎遊戲，5月11日起一連6日送出逾8萬杯咖啡。

7-Eleven品牌由5月11日起至16日，一連6日每小時送出600杯免費7CAFÉ，活動期間將送出逾82,000杯免費咖啡。詳情即看活動網站：【下一頁

7CAFÉ推出100%必中抽獎遊戲「好啡自己沖」。戲開始時會安排一款7CAFÉ人氣咖啡作為任務 ，當中包括泡沫咖啡、 鮮奶咖啡及醇白咖啡，玩家需運用左右腦協調，利用左邊的咖啡按鈕及右邊鮮奶按鈕，看準時機按停同時流出咖啡及澳洲鮮奶的咖啡機，務求以「黃金比例」調製出一杯選用 100% Arabica咖啡豆的7CAFÉ高品質即磨咖啡。

玩家成功調製出「黃金比例」7CAFÉ咖啡後，即可參加大抽獎，有機會贏取「7CAFÉ免費贈飲電子券」。活動會由5月11日早上7時開始，於推廣期間登入活動網站，根據指示完成任務，即可參加抽獎。抽中「7CAFÉ免費贈飲電子券」的玩家，於登記香港手提電話號碼後，將在一個工作天內收到手提電話短訊 （SMS）獲得「7CAFÉ免費贈飲電子券」之連結；而未能抽中免費贈飲電子券的參加者，亦能獲得「7CAFÉ $10試飲價電子券」一張。「好啡自己沖」有獎遊戲每小時會送出600張「7CAFÉ免費贈飲電子券」，整個推廣期內，每個登記之電話號碼最多只可以獲得「7CAFÉ免費贈飲電子券」乙張，但參加遊戲機會不限。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

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記者：黃穎津

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