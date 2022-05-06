【美食速報】日本燒肉宮崎肉本舖登陸銅鑼灣　88折優惠嘆獨家宮崎桜花牧場A5和牛

▲ 日本宮崎肉本舖亞洲首間分店正式登陸香港。 （圖片由餐廳提供）

日本一直都是最受香港人歡迎的旅行熱門地，日式燒肉及和牛更是每次到訪日本必嚐的美食首選。於日本九州宮崎縣擁有多間分店的燒肉放題餐廳——宮崎肉本舖，正式於香港銅鑼灣Sugar+開設亞洲首間海外分店，為香港人帶來120分鐘A5和牛燒肉放題，更提供全港獨家的宮崎縣宮崎桜花牧場A5和牛！

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餐廳全店所有食材100%由日本直送，除了提供宮崎縣宮崎桜花牧場A5和牛外，還選用九州鹿兒島的A5和牛，餐廳更以香港罕見的原隻「一頭牛」購入方式，帶來和牛的各種稀有部位，配上超過60款日式風味的熟食及飲品，讓大家彷如置身日本九州。

餐廳共設有4款套餐，包括：

宮崎A5桜花牛極上燒肉套餐（價錢：HKD $998／位

▲ 宮崎A5桜花牛極上燒肉套餐（價錢 HKD 998位）。（圖片由餐廳提供）

宮崎桜花牧場產A5和牛燒肉拼盤一份，包含：西冷扒或肉眼扒（二人份約200克）、外後腿肉、內後腿肉、前腿肉、肩里肌、肩口肉、和尚頭、五花腩、牛肋肉及和牛壽喜燒（附雞蛋一隻）。

無限追加燒肉（宮崎A5桜花牛、鹿兒島A5和牛內臟及日本直送地雞、黑豚、海產、野菜）及熟食。

宮崎A5桜花牛嚴選燒肉套餐（價錢：HKD $898/ 位）

宮崎桜花牧場產A5和牛燒肉拼盤一份，包含：西冷扒或肉眼扒（二人份約125克）、外後腿肉、內後腿肉、肩里肌、肩口肉、五花腩、牛肋肉及和牛壽喜燒（附雞蛋一隻）。

無限追加燒肉（宮崎A5桜花牛、鹿兒島A5和牛內臟及日本直送地雞、黑豚、海產、野菜）及熟食。

九州A5和牛特上套餐（價錢：HKD $698/ 位）

九州A5和牛燒肉拼盤一份，包含︰西冷薄片、肉眼薄片、外後腿肉、內後腿肉、和尚頭、肩里肌、肩口肉、五花腩及牛肋肉。

無限追加燒肉（鹿兒島A5和牛內臟及日本直送地雞、黑豚、海產及野菜）及熟食。

九州A5和牛套餐（價錢：HKD $598/ 位）

九州A5和牛燒肉拼盤一份，包含﹕外後腿肉、內後腿肉、肩里肌、肩口肉、五花腩、牛肋肉、牛肝及牛腸。

無限追加燒肉（鹿兒島A5和牛內臟及日本直送地雞、黑豚、海產及野菜）及熟食。

用餐時間為120分鐘。

其中，宮崎A5桜花牛極上燒肉套餐及宮崎A5桜花牛嚴選燒肉套餐，有宮崎桜花牧場直送之A5和牛，肉質及口感柔軟細嫩、相比其他地方產的A5和牛更為美味。餐廳指宮崎桜花牧場每年只出產約100頭牛，而宮崎肉本舖（香港店）作為宮崎桜花牧場在香港獨家入口「一頭牛」的餐廳，故此食客除了能於餐廳內嚐到限量的桜花牧場A5和牛，還可無限追加：牛心、肝臟、牛腸及胃部等和牛內臟，亦可額外加HKD$380追加宮崎A5桜花牛稀有部位盛合，品嚐到各種稀有部位。

▲ 嚴選鹿兒島A5和牛牛舌盛合。（圖片由餐廳提供）

另外兩款套餐：九州A5和牛特上套餐及九州A5和牛套餐則選用九州A5和牛，除了預先準備的A5和牛燒肉拼盤一份外，客人亦可無限追加燒肉（內臟、黑豚、山雞及野菜）及熟食。另外亦可額外加HKD$380點選嚴選鹿兒島A5和牛牛舌盛合，拼盤內有齊厚切牛舌及鹽葱薄切牛舌。

餐廳提供日本宮崎桜花牧場及鹿兒島兩款A5和牛外，全店的食材都是由日本直送香港，包括日本豚肉、日本地雞及逾60款熟食，豚肉及山雞方面，餐廳特選了多個不同部位如：黑豚腩肉、黑豚頸肉、黑豚梅頭肉、雞翼、地雞雞皮、地雞腿肉、雞頸肉等，並製成葱鹽、芝士、辛口、生薑、黑七味、橘子味噌、鹽燒及山葵等口味。另外，還有青森黑豚五花腩、日式免治雞肉軟骨棒（配蛋）、自家製香草醬雞腿肉及汁燒雞心菜式。

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當中，餐廳有自家製九州和牛黑松露餃子、山賊汁九州和牛米餅及一之藏肋條牛骨湯拉麵等，令客人能品嘗到燒烤以外的和牛料理。此外，餐廳亦有蟹味噌甲羅燒、海膽蟹肉脆脆米魚湯泡飯、桜花雪糕及3.5特濃牛乳奶凍等提供。

飲品方面，餐廳挑選了日本常見口味的飲品，包括：巨峰有氣乳酸、阿布白桃有氣乳酸、夕張蜜瓜有氣乳酸及波子汽水等。想小酌兩杯的客人更可加88元享用Asahi Super Dry啤酒放題及選擇逾10款特選日本酒。

銅鑼灣分店可容納約80位客人，有7間半開放式包廂，每間可容納2-4位客人。

新張試業期間 所有套餐88折

餐廳在試業期間（4月29日至5月31 日）推出新張優惠，所有套餐均可享88折。即時下載應用程式加入成為會員，每位會員更可即享鹿兒島A5牛舌或隱藏版稀有部位2片（原價約$140）。餐廳亦歡迎使用消費券（八達通、支付寶AliPay、WechatPay及Tap&Go）及可於Openrice平台訂座。

宮崎肉本舖（香港店） 店舖資料：

地址 ：香港銅鑼灣糖街25-31號Sugar+ 6樓全層

開張日期：4月29日

營業時間：

午市：12:00nn - 3:00p.m. （最後截單時間：2:30p.m. ）

晚市：6:00 p.m. -10:00 p.m. （最後截單時間：9:30p.m. ）

查詢電話：3568 5330

網站：miyazaki-nikuhonpo.com.hk

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記者：蕭雅文