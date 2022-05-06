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【特首選舉】李家超再強調疫情下政府管制能力　將從社會各界廣納人才

政治 16:50 2022/05/06

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

特首選舉候選人李家超出席外國商會網上交流會。（資料圖片）

特首選舉唯一候選人李家超今日在其個人競選專頁再次強調參選政綱中提出的「強化政府治理能力」，以解決在疫情下暴露出的政府部門應變、協調及動員能力不足等問題。

李家超認為在疫情下必須強化公務員的應急能力，也因此提出增設動員機制。在危機出現時，各部門按需動員人數，組成制定隊伍並設立指揮部，由高級官員集中指揮，確保盡快做出反應。

他亦直言會廣泛吸納人才加入個政府委員會和咨詢架構等，將邀請社會各界出謀劃策共同解決問題。他表示需要通過加強政府與地區各基層組織和團體的聯繫，來提升地區的施政效能。

李家超社交平台發佈「超哥幫到你」（資料圖片）

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實習記者：王小小

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