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【收賄判囚】涉介紹工作予4工人收回佣近1.8萬　三跑分判商員工判監10個月

社會 16:45 2022/05/06

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(資料圖片)

香港國際機場第三跑道項目分判商釘板工人，涉向4名建築工人介紹工作後，收受共1.74萬元回佣，早前經審訊後被裁定2項代理人接受利益罪及1項身為代理人串謀接受利益罪罪成，今（6日）於西九龍裁判法院被判監10個月。裁判官判刑時指，本案涉及的賄賂罪破壞香港良好的廉潔社會風氣，考慮到涉案金額不高，判監共10個月，並須向前僱主賠償涉案回佣金額。

被告鄧浩然（42歲），案發時任職德鑄工程有限公司「工頭」兼釘板工人，早前被裁定2項代理人接受利益及1項身為代理人串謀接受利益，涉款共1.74萬元。

代表律師求情時指，被告為家庭支柱，早前已還押一段時間，已受到教訓。代表律師指，被告現已明白香港並不容許收受回佣，亦明白自己做錯，望能判處緩刑。

裁判官判刑時指，被告的賄賂行為破壞了本港良好的廉潔社會風氣，但本案涉案金額不高，考慮到被告家人及前僱主的求情信，均指被告負責任和勤奮，就所有控罪判監共10個月，並下令被告向前僱主賠償涉案回佣1.74萬元。

案情指，被告向4名工人介紹日薪1,850元的地盤工作，但要求每人每日回佣200元，否則或不獲安排工作。其中3人分別向被告支付了600元至1.6萬元不等的回佣，但後來向公司職員查詢後，方得知公司並無回佣要求。

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記者：梁錦麟

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