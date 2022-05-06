【正能量】小學生創作四格漫畫宣揚正能量　以疫情為題向醫護表達感恩之心

▲ 教育局今學年續於全港學校進行「我的行動承諾」活動。（教育局圖片）

教育局本學年續於全港學校進行「我的行動承諾」活動，其中日前主辦的「感恩珍惜‧積極樂觀」四格漫畫創作比賽結果出爐。教育局局長楊潤雄今（6日）表示，局方收到500多份參賽作品，多幅漫畫均展現出一股正能量。

楊潤雄說，「感恩珍惜‧積極樂觀」四格漫畫創作比賽，鼓勵小學生發揮無窮創意，藉觀察日常生活中值得感恩和珍惜的人與事，以四格漫畫宣揚正面訊息。他提到，不少學生作品以疫情為主題，表現出對未來的盼望和信心，更向一眾抗疫及醫護團隊表達感恩之心，感覺溫馨。

他又指出，疫情雖為社會帶來挑戰，但亦體現出「疾風知勁草」，反映年輕一代已茁壯成長，逐漸培養出感恩、珍惜、積極、樂觀等正面價值觀。得獎學生的作品，可按此到教育局網站瀏覽。初小組及高小組冠、亞、季軍的作品，點擊下圖即看：

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責任編輯：黃悅晴