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【污水檢測】屯門海翠花園及西貢安寧花園等污水呈陽性　民政事務處派18萬快速測試包

社會 17:01 2022/05/06

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

(梁偉榮攝)

民政事務今日（6日）表示，屯門及西貢污水樣本呈陽性，向區內住戶、清潔及物管員工派發共約187000套新冠病毒快速測試套裝。

  • 屯門山景邨、海翠花園、慧豐園、邁亞美海灣及龍門居
  • 西貢安寧花園及南豐廣場

快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心其後會聯絡有關人士以完成申報程序。陰性檢測結果則無須申報。

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責任編輯：余思嵐
 

 

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