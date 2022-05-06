【美白抗衰老】韓國女星最愛！　神石榴汁養顏瘦身酒紅色汁液酸甜交織

▲ 石榴汁有助美白抗衰老

看韓劇是許多師奶的閒暇興趣，但有沒有留意到，韓劇女主角經常手執一包深紅色的果汁在啜飲呢？它就是在當地紅透半邊天的神石榴汁！它在韓國有「女王之果汁」的外號，是不少韓星的養顏神物，年屆中年的美女紅星李美妍、田美都都對其抗衰老的功效推崇備至。這款果汁在香港有樽裝版，在母親節買來送給媽媽最合適。

神石榴源自西班牙 美白抗衰老神物

神石榴原產地是西班牙，石榴是其國花，現在於埃及、秘魯等熱帶地區也有重點繁植。它的顏色非常鮮艷，果皮呈蘋果亮紅，外型像洋蔥，散發一陣花果清香。這些色澤和香味，其實是來自豐富的多酚 (polyphenols)抗氧化劑，包括鞣花單寧、鞣花酸、和矢車菊素等，能保護身體細胞免受自由基的破壞，有延緩衰老的功效。

根據美國農業部 (USDA) 報告，神石榴蘊含十多種維他命，特別是幫助美白、抗皺及製造骨膠原的維他命C，而一個中型的神石榴已能提供每日所需維他命C的40%。另外，它更蘊含十多種礦物質，包括鈣、磷、鉀等，其中每個鈣含量約為10mg，可預防女性因更年期而出現的骨質疏鬆問題。

爆紅熟女韓星推薦 幫助瘦身及臉色回復紅潤

韓國市面上熱賣的口服包裝神石榴汁，銷量已逐漸與流行多年的口服人參液看齊，價格也較親民，方便長期攝取營養。近日憑韓劇《三十九》爆紅的39歲田美都，便公開凍齡養顏秘方是持續服用神石榴汁，已婚近十年的她，美貌絲毫不變，更表示神石榴汁令她肌膚持續紅潤，這全賴它促進血液循環的作用，令血液中的含氧量提升。

在韓國的綜藝節目《花樣姐姐》中，達50歲高齡的「美魔女」女星李美妍也曾指它有瘦身的功效；雖然果籽中的粗維會因榨汁而減少，但當中的尿石素A營養素能增加脂肪氧素，促進新陳代謝，達至消脂的效果，縮細假肚腩。此外，神石榴的精華亦有平衡荷蘭蒙的作用，令女性經期更加穩定，或紓緩因更年期而引起的失眠、焦躁、頭疼等症狀。

本地品牌Bless推樽裝版 無添加酸甜汁液

不過，口服包裝的神石榴汁始終不夠新鮮，更大批以包裝放入紙盒中出售，很多都加入了防腐劑。本地果汁品牌Bless以冷壓技術榨汁，預先把神石榴剝皮再取出果籽，再以慢磨機壓成汁液，放入樽裝之中，繼而以HPP高壓程序殺滅細菌，代替傳统的巴士德消毒法，防止味道及顏色在高溫加熱下變質。

Bless所售賣的神石榴汁顏色酒紅如瑪瑙，保存了果籽中最原始的酸甜滋味，別具層次感。其產地來源更按時令變化：每年10月尾至2月尾入口埃及產的神石榴，而4月至9月中旬，則採購在秘魯或印度的品種。目前的秘魯及埃及品種，原材料神石榴外型較細，色澤比一般實色和亮紅，甜度高達14度。香港出產的樽裝果汁比起韓式的口服包裝傳统及方便，用來送禮予高齡媽媽最如意。

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責任編輯：羅嘉欣