【快速檢測】下周一起機場加強抵港者檢測安排　所有從海外地區抵港者須快速測試

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政府今日（6日）公布，由5月9日凌晨零時起，所有從海外地區或台灣經香港國際機場抵港的人士均須於抵港時，在設於機場的臨時樣本採集中心按「檢測待行」安排同時接受由專人採樣的聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測，以及由專人採樣的快速抗原測試。

機場快測呈陰性

在機場抵港人士快速抗原測試結果呈陰性，便可前往辦理入境手續，並按在場工作人員指示，在閉環管理下由指定車輛送往指定檢疫酒店，等候核酸檢測結果和接受強制檢疫。如其核酸檢測結果同樣呈陰性，相關檢疫人士可繼續於指定檢疫酒店接受檢疫，每天進行快速抗原測試，以及於抵港第5天及第12天進行核酸檢測。

機場快測呈陽性

如相關抵港人士在「檢測待行」或檢疫期間的快速抗原測試或核酸檢測結果呈陽性並確診，沒有明顯病徵亦無需醫學支援的人士會被送往社區隔離設施酒店（隔離酒店）進行隔離，需要治療的人士則會被送往公立醫院設施接受治療監察。

當局又稱，上述安排將不適用於從內地或澳門經香港國際機場抵港而須進行家居檢疫的人士，經「回港易」或「來港易」計劃來港而獲豁免強制檢疫的人士，或其他無須在指定檢疫酒店進行強制檢疫的來港人士。相關抵港人士須在機場臨時樣本採集中心接受核酸檢測，並在核酸檢測陰性結果獲確認後，方可前往辦理入境手續。

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責任編輯：余思嵐