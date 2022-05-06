【復課防疫】營養師推9大兒童飲食宜忌增抵抗力　避油炸高糖加工食物減低發炎體質

▲ 台灣營養師高敏敏推9大兒童飲食宜忌，增加抵抗力。

本港學童已開始恢復面授，復課多了時間在外和與人接觸，防疫不可以鬆懈，台灣營養師高敏敏分享了從飲食讓小朋友防疫期間增強抵抗力，當中有9大飲食宜忌，家長們不妨參考，讓子女健康上學去，對抗新冠肺炎。

台灣營養師高敏敏在facebook專頁「高敏敏 營養師」分享了「營養師媽媽的防護對策懶人包」，羅列了5項小朋友每天宜吃的富營養食物，以及4種避免多吃的食物，並提及一些生活習慣注意事，在飲食生活上鞏固孩童免疫力，對抗病毒。

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每天吃5類食物

1. 水果︰每天的小食可以給孩子吃水果，滿滿的維他命C能幫助身體抗發炎，像是蘋果、香蕉、提子、番茄都富有營養。而不同的顏色有不同的植化素，如提子有花青素、番茄有茄紅素，幫助身體增強保護力。

2. 各色蔬菜︰不同顏色的蔬菜有各種不同的植化素，如果孩子不喜歡吃綠色的葉菜類也不用太過勉強，可以從蘿蔔、香菇、大黃瓜、冬瓜下手，也都是很棒的蔬菜。

3. 乳酪︰益生菌維持腸道菌，提升防護力，建議可以每天早上喝一杯乳酸飲品、下午食一杯乳酪，鞏固孩子消化道的健康，提升菌叢好菌，自然保護力也跟著提升。

4. 全穀雜糧︰可用番薯、南瓜、芋頭、薯仔等非精緻的雜糧食物，去取代部分的白飯、白饅頭、白麵包、白麵條，以攝取膳食纖維、維生素B群及礦物質。

5. 優質蛋白質︰顧好免疫細胞的功能，平衡免疫力在最佳狀態，可從豆魚蛋肉等原型食材去攝取。

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避吃4種食物

以下4種食物都會造成孩子養成發炎體質、增加身體氧化壓力，爸媽要盡量避免讓孩子食。

1. 油炸食品：少吃飽和、反式脂肪

2. 加工食品：像是火腿、煙肉、香腸等

3. 含糖飲料：可以看營養標示，含糖量孩子每天不宜超過10g

4. 高糖：高鹹零食，如餅乾、蛋糕、甜甜圈、薯片也要盡量避免吃

此外，高敏敏營養師亦提供一些生活習慣小貼士助小朋友去抗疫，包括每天有充足睡眠，千萬不要熬夜，生活要維持規律，因為熬夜會影響褪黑激素合成，進而養成發炎體質，建議準時上床睡覺，幫助免疫細胞修復，減少發炎。還有子女要多喝水去促進代謝體內廢物，以及睡前不使用電子產品，因當中藍光會刺激，易影響睡眠品質、降低免疫力。

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責任編輯︰王明芳