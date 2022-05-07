【母親節市道】受限食材及運輸成本上漲　三間4星或以上酒店餐廳加價最多5%

▲ 荃灣西如心酒店。（林宇翔攝）

疫情復常下首個母親節，部分社交距離措施提早放寬，受食材及運輸成本上漲影響，酒店及食肆母親節套餐收費亦需加價，三間4星或以上酒店的中菜及放題自助餐，均需加價3至5%；整體預約情況不錯，母親節中菜及放題預約半月前已近爆滿。

當中荃灣西如心酒店按年比較，食客提早一星期已訂枱，反應較熱烈。 飲食業界指，食肆加價5%內已屬保守，部分更出現加價1成，預計今個母親節業界可吸納3.2億元，約為疫情前的8成。

三間4星或以上酒店餐廳加價最多5%

今年母親節是第五波疫情回穩後首個大節日，晚市恢復堂食，一枱亦放寬至最多坐8人，吸引市民外出慶祝，六國酒店推出日式自助餐人均366元，牛柳、龍蝦雲丹燒等任食3小時，再送白酒1杯吸客。不過早前收緊社交距離措施令酒店收入大減，加諸食材來貨價上升，該酒店明言7至8月是消費淡季，要靠節日賺錢，因此今年餐飲產品都要加價最少3%，預計每位客人平均消費因而較去年增加100至200元，承惠每位600元。

荃灣西如心酒店同樣面對營運成本上漲的壓力，即使今年旗下自助餐及中菜廳午市和晚市的預訂已滿座，與去年的母親節比較，客人提早一周訂枱，反應熱烈，酒店更要加開座位應付需求，但餐廳應節的菜式及套餐也須加價調整，加幅約3至5%。

至於旺角帝京酒店，今年亦推出了母親節自助餐應市，內含多款期間限定甜品，如意式玫瑰奶凍伴桃膠等，午市成人價格包加一，介乎429元至566元，晚市貴近一倍，酒店指推出了優惠給予食客，如提前預訂優惠、8人同行優惠等，冀減輕加價對客人的影響。

餐飲業：食材人手運輸成本漲 料母親節吸3.2億元

香港餐飲聯業協會會長黃家和對食肆加價不意外，指食材價格按年升15%，加上節日食肆人手緊張須出高薪請人，散工時薪最少要80元，最高更達120元，多項成本上升指食肆加價5%內已屬保守，部分餐廳更加價一成。他又稱，餐廳最多放寬到8人一枱消息一出，業界訂座率一日內由4成升至8成，預計今年有3.2億元生意額，可達疫情爆發前母親節的8成。

大型中式酒樓倫敦大酒樓亦指新令公布後，訂座查詢即升一倍，達40人，但今年沒有宴會生意，現時只有2成、即40張枱被預約，形容今年母親節有疫情前6成生意已經好理想。

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記者：陳麗娜